Cro Cop je još uvijek borilački stroj, a Fjodor je umorni bivši car

Dugo očekivana, a potom i već prežaljena, uzvratna borba između Mirka Filipovića (44) i Fjodora Jemjeljanjenka (42) možda se ipak dogodi. Doduše, izgledi za takvo što i dalje su vrlo mali, no određenu snagu ipak ima žarka želja Scotta Cokera, predsjednika organizacije Bellator, nekadašnjeg tekvondaša i filmskog kaskadera, a danas uspješna promotora.

>>> Pogledajte što je Filipović rekao po povratku u Zagreb nakon borbe s Nelsonom

[video: 29553 / ]

A hoće li se ta borba uistinu i dogoditi ovisit će velikim dijelom upravo o njemu, možda čak i više nego o samim borcima. Jer, uputi li Coker na adresu Cro Copa i Fjodora “ponudu koja se ne može odbiti” onda će se vjerojatnost za takvo što uvišestručiti. Bude li se pak on oko toga cjenkao, onda od toga zasigurno neće biti ništa.

Interes javnosti je golem

A njihovu će cijenu odrediti i zanimanje borilačke javnosti. A ona je u ovom trenutku prilična, a mogla bi i dalje rasti. Jer, brojni su borilački fanovi koji žele vidjeti uzvrat legendarnih boraca iz najboljih dana japanske organizacije Pride. U svojim najboljim danima, godine 2005., Cro Cop i Fjodor odradili su borbu koju se i danas smatra jednom od najboljih u povijesti teške kategorije slobodne borbe. Premda je tada, zasluženo, pobijedio na bodove, “posljednji ruski car” iz tog je okršaja izašao s puno više štete nego “hrvatski policijski specijalac”.

Nekako nam se čini da bi i iz ove, željene borbe Fjodor izašao s puno više štete, a ovaj put i bez pobjede. Jer, Cro Cop je u puno boljem stanju. O svom se tijelu svih ovih godina Mirko puno bolje brinuo nego Fjodor. Uostalom, više je i nastupao i nije prestajao trenirati. Za razliku od Jemjeljanjenka koji se već bio i službeno oprostio pa se nakon troipolgodišnje pauze ipak vratio u borilište.

Kada je vidio kako je Fjodor pao od prvog Baderova udarca, u finalu Bellatorova Grand Prixa, Cro Cop je suosjećao s “bratom po oružju”. Ruski teškaš očito više ne može primati teške udarce, ali ni podnositi teške treninge. A motivacija za teške treninge sad već i Mirku postaje problem, no možda bi ga baš borba s Fjodorom potaknula da se još jednom spremi i da pobijedi i u svom osmom uzvratu u nizu.

Tu borbu želi i Khabibov otac

Po mnogima, za obojicu bi to mogla biti privlačna oproštajna borba, ma kako ona završila. I za posao je to jako zanimljiv okršaj jer bi nostalgičari za Prideovim danima ponosa i slave zacijelo voljeli vidjeti današnji odnos snaga tih legendi. Osim toga, tu bi i Bellator mogao zaraditi velike novce, no da bi se to dogodilo, morao bi i uložiti više no obično. Jer, legende se ne tuku za kikiriki.

Inače, tu borbu želi vidjeti i otac Khabiba Nurmagomedova Abdulmanap koji također ima ambiciju takvo što i organizirati. Ako svi oni u tom okršaju vide priliku za dobru zaradu, onda je red i da se akterima ponudi jako dobra zarada, ona koju neće moći odbiti. Ako se pak računa na njihove sentimente i na to kako bi ih bilo lijepo opet vidjeti sučelice jedan drugome, onda tu borbu možete zaboraviti. Jer ovi gladijatori, a posebice posrnuli Fjodor, moraju imati nekoliko stotina tisuća, a možda i milijun dobrih razloga da na takvo što pristanu.