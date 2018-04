Cro Cop gestom oduševio obožavatelje: 'Ti si ljudina!'

Mirko Filipović poznat je kao ljubitelj životinja, o čemu je i sam nebrojeno puta pisao. Često je Cro Cop s ceste spašavao napuštene pse, što je napravio i ovoga puta.

Legendarni borac na Facebooku je prepričao kako je našao dva psića.

"Sinoć kod mosta u mojoj Privlaci vidim dva napuštena psića kako spavaju na travi uz cestu. Vjerojatno su tu izbačeni iz auta. Čujem danas da su danima tu. Bojali su se, ali su ipak nakon vremena došli do mene, nahranio sam ih i vode im dao, a oni zauzvrat stotine pusa dali. Puni su krpelja, a ja sam skinuo one koje sam mogao, ostali su presitni i ne mogu bez pribora. Ujutro ću ih odvesti kod rođaka u garažu i u utorak kod veterinara, da poskida sve krpelje i da ih cijepi. Ako netko želi udomiti ove nesretnike neka me kontaktira, napisao je Cro Cop pa dodao:

Psi su jako mladi, koliko mogu vidjeti oko godinu dana imaju max, a moguće i manje, ali veterinar će točno odrediti starost. Ako se netko odluči pružiti im dom, psi će biti cijepljeni, čipirani i kastrirani tako da neće biti nikakvog troška oko njih. Psići su predragi i da nemam toliko svojih uzeo bi ih ja sebi. Nadam se da će se netko tko želi psa, a ne pati od toga da pas mora biti neka ekskluzivna pasmina, javiti da ih udomi", napisao je Mirko.

Ispod njegove objave ostavljeno je puno komentara, a ljudi ga hvala i ne skrivaju oduševljenje njegovom gestom.