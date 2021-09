Cristiano Ronaldo zabio dva gola u prvoj utakmici nakon povratka na Old Trafford!

Povratak na Old Trafford Cristiano Ronaldo je okrunio s dva pogotka u pobjedi Manchester Uniteda 4:1 (1:0) nad gostujućim Newcastleom u dvoboju 4. kola engleske Premier lige.

Portugalac je u prvom nastupu nakon 2009. na kultnom stadionu, na kojem je postao nogometnom superzvijezdom, postigao prva dva pogotka domaće momčadi. Prvi put je zatresao mrežu na kraju prvog poluvremena (45+2), a nakon što je Manquillo izjednačio u 56. minuti, Ronaldo je vratio prednost Crvenim vragovima u 62. minuti.

Do kraja dvoboja pobjedu Manchester Uniteda za uspon na čelno mjesto ljestvice potvrdili su Bruno Fernandes (80) i Jesse Lingard (90+2).

Na drugom je mjestu gradski rival Manchester City, koji je je s minimalnih 1:0 slavio na gostovanju kod Leicestera. Jedini pogodak postigao je Bernardo Silva u 62. minuti.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Premier League - Manchester United v Newcastle United Soccer Football - Premier League - Manchester United v Newcastle United - Old Trafford, Manchester, Britain - September 11, 2021 Manchester United's Cristiano Ronaldo in action REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. PHIL NOBLE

Dinamov suparnik u Europskoj ligi, West Ham United, odigrao je utakmicu bez golova na gostovanju u Southamptonu. Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je u igru ušao u 63. minuti, ali nije uspio utjecati na promjenu rezultata.

Jedan gol je bio dovoljan Arsenalu za domaću pobjedu nad Norwichem, kojom su Topnici pobjegli s dna ljestvice. Prvi pogodak u novoj sezoni postigao je Pierre-Emerick Aubameyang u 66. minuti.

Trossard je pogotkom u 90. minuti na gostovanju kod Brentforda Brightonu donio treću pobjedu u četiri utakmice i treće mjesto na ljestvici sa devet bodova.

Prvi poraz u novoj sezoni doživio je do danas vodeći Tottenham. Crystal Palace je nakon dva remija i poraza upisao prvu pobjedu svladavši Spurse pred svojim navijačima 3:0. Prvo je gostujući igrač Tanganga zaradio dva žuta kartona (53. i 58. minuta), a nakon toga su počeli padati golovi. Zaha je u 76. minuti realizirao jedanaesterac, dok je Odsonne Edouard do kraja zabio dva gola (84, 93).