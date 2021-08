Ronaldo se nakon 12 godina vratio u Manchester United: 'Dobrodošao kući!'

Cristiano Ronaldo (36) vratio se u Manchester United nakon 12 godina, potvrdili su s Old Trafforda i time postali jedni od pobjednika prijelaznog roka.

- Dobrodošao kući, Cristiano - stoji na Twitteru Manchester Uniteda.

Kratko i jasno no rečeno je tako mnogo time. U smao 20 minuta, više od 650.000 "lajkova" i više od 420.000 "retweetova" dovoljno govori koliko uzbuđenje vlada zbog povratka Portugalca na Old Trafford.

Iz kluba su medijima dodali kako još preostaje da Ronaldo dogovori osobne uvjete te obavi liječnički pregled. Prema navodima, vrijednost transfera je 25 milijuna eura.

Ronaldo je nosio dres Manchester Uniteda od 2003. do 2009. godine te je u 292 nastupa postigao 118 pogodaka u svim natjecanjima osvonivši Ligu prvaka 2008., tri naslova prvaka Engleske i jedan FA Kup.

U ljeto 2009. Ronaldo je tada rekordnom transferu za 94 milijuna eura Manchester United zamijenio madridskim Realom u kojem je proveo devet godina da bi posljednje tri sezone bio član Juventusa.

Vjerovalo se da će otići u Manchester City, što bi vrlo vjerojatno bilo tretirano kao izdaja od strane svih zaljubljenika u Crvene vragove. I Portugalac jednostavno nije mogao protiv srca, novac je u cijeloj priči manje bitan. Iako mu ga neće nedostajati, zasigurno će dogovoriti sjajne uvjete za sebe, uz pomoć agenta Jorgea Mendesa. Navodno će zarađivati 15 milijuna eura godišnje, bitno manje no 31 milijun u Juventusu.

- Kad je čuo da ga United ipak želi, Ronaldo je odmah odbio City - navodi The Sun.

Uistinu, nudio se Crvenim vragovima, ali nije bilo interesa. A kad se praktički sve dogovorio s gradskim rivalom, krenula je bitka za Ronalda.

Manchester United's Cristiano Ronaldo (centre) celebrates scoring his sides first goal of the game

U konačnici, Pep Guardiola izgubio je Messija i Ronalda. Time se pridružio Arseneu Wengeru. S razlikom da je Francuz obojicu svjesno odbio, a Pepu su se tako nesretno poklopile okolnosti...

- On je jedan od onih igrača koji može birati klub i postavljati svoje uvjete u pregovorima, voditi glavnu riječ - izjavio je Guardiola tijekom dana, svjestan da bi Ronaldo ipak mogao drugim putem...

Kako god, navijači su oduševljeni, uzbuđenje se "u sekundi" proširilo među njima i sad željno iščekuju kako će izgledati ostatak sezone. Realno je za očekivati da će Ronaldo debitirati 11. rujna na Old Traffordu u utakmici četvrtog kola protiv Newcastlea. Tom je klubu zabio šest golova u 11 susreta.

