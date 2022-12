Cristiano Ronaldo ipak stiže u klub iz Saudijske Arabije? Izašla fotografija s aerodroma

Najpopularniji nogometaš svijeta i jedan od najuspješnijih u povijesti sporta, Portugalac Cristiano Ronaldo (37) stigao je na potpis ugovora u Rijad, prijestolnicu Saudijske Arabije. Tako sugeriraju fotografije s aerodroma u glavnom gradu te arapske zemlje.

Nakon što je dao veliki intervju u kojem je izrekao sve što je imao na umu protiv svojeg kluba Manchester Uniteda, Portugalac je uspio dobiti sporazumni raskid ugovor s klubom s Old Trafforda.

Zbog Svjetskog prvenstva u Kataru odgodio je potragu za novim klubom, bio je u potpunosti koncentriran na portugalsku reprezentaciju, ali eliminacijom od Maroka njihov je put okončan već u četvrtfinalu.

Ronaldo je nakratko trenirao u kampu madridskog Reala, uz dopuštenje čelnika kluba, ali bilo je posve jasno da nema ni najmanje šanse da će se vratiti na Santiago Bernabeu. Pokušao mu je njegov menadžer Jorge Mendes pronaći novi angažman u Europi, ponuđen je i Eintrachtu iz Frankfurta, ali od toga na kraju nije bilo ništa ništa.

Otprije je poznato kako na stolu ima ponudu Al Nassra, prvoligaša iz Saudijske Arabije koji je istresao vreću novca pred portugalsku zvijezdu. Nude mu ugovor na dvije i pol godine, prema kojem bi mogao zarađivati, pazite sad, 200 milijuna eura godišnje.

Čelnici kluba žele što prije završiti pregovore s Ronaldom, a hoće li u tome uspjeti, saznat ćemo uskoro, a već je i povjerljivi Talijan Fabrizio Romano pisao da Saudijci intenzivno nude ugovor Crisitanu Ronaldu, koji je, naravno, slobodan igrač.