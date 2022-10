Ćorić preokretom dobio neugodnog Francuza, mogao bi na Tsitsipasa

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Beču svladavši Francuza Quentina Halysa s 3:6, 7:5, 6:3.

Ćorić je preokretom došao do pobjede nad neugodnim Halysom, koji je 69. tenisač svijeta.

Zagrepčanin se od samog početka našao u problemima jer je na početku gubio s 0:3 i na kraju je Francuz uzeo prvi set. U drugom je Ćorić prvo kod 5:4 propustio dvije set-lopte, pa je kod 5:5 spašavao "break-loptu", da bi u 12. igri oduzeo Halysov servis.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Croatia v Sweden - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 15, 2022 Croatia's Borna Coric in action during his match against Sweden's Mikael Ymer REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

U odlučujućem setu Borni je bio dovoljan "break" kod 2:1 za pobjedu nakon velike borbe i dva sata igre. Francuz je u meču imao čak 19 aseva u odnosu na 12 Ćorićevih, no Halys je bio jako ranjiv na svoj drugi servis, s obzirom da mu je Borna nakon njega bio pobjednik u čak 70 posto slučajeva.

U 2. kolu Beča Ćorić ide na pobjednika dvoboja drugog nositelja Tsitsipasa i Austrijanca Novaka. Prvi nositelj turnira je Daniil Medvjedev.

>> Doček za Milija Poljička, juniorskog pobjednika Wimbledona