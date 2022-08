Ćorić: Došao sam pružiti dobar otpor, a na kraju ludo slavio

Borna Ćorić pobijedio je u 2. kolu Cincinnatija Rafaela Nadala sa 7:6 (9), 4:6, 6:3. To je Borni treća pobjeda protiv Nadala (omjer 3-2) i nitko osim Đokovića, a da je odigrao pet ili više mečeva, nema pozitivan omjer protiv Nadala. Kakav je to šok u teniskom svijetu najbolje će opisati podatak da Nadal nije izgubio meč protiv igrača slabije rangiranog od 150. mjesta još od 2006. godine, kada ga je pobijedio Joachim Johannson. Nakon toga Nadal je protiv igrača izvan top 150 imao 47-0. Sve do Borne koji je trenutačno 152. na ATP listi, iako znamo da ta 152. pozicija nije pravo mjerilo Bornine kvalitete. No Borna se vraća nakon ozljede, a sada je očito uhvatio pravu formu.

Nadal: Bio je bolji

Nadalu je Borna crna mačka, a baš u Cincinnatiju pobijedio ga je, odnosno demolirao prije šest godina, jer tada je Borna slavio sa 6:1, 6:3. Ovaj put bilo je puno teže, ali slađe, jer Borna je u proteklo vrijemo doživio pad na 278. mjesto ATP ljestvice pa mu ovakve pobjede pokazuju da je na dobrom putu povratka u vrh. Pobjedom protiv Nadala u live poretku stigao je već na 123. mjesto pa ne sumnjamo da će uskoro i u top 100.

– Bio sam izvan terena posljednje dvije godine i nisam igrao na velikim turnirima pred velikim brojem ljudi. Iskreno, nadao sam se samo da ću odigrati dobar meč, da ću pružiti dobar otpor. A na kraju sam pobijedio, to je pomalo ludo. Da, baš ludo – rekao je Ćorić nakon senzacionalne pobjede.

Rafa Nadal je pak priznao da je pobjeda Hrvata zaslužena.

– Očito je da nisam odigrao svoju najbolju partiju. Ali ovo je nešto što je lako prihvatiti, nije problem reći da čestitam Borni, jednostavno je bio bolji. A meni trebaju dodatni dani i treninzi da postupno vratim svoju najbolju formu – naglasio je Španjolac.

Pobjeda protiv Mussetija u 1. kolu, pa onda i protiv Nadala u 2. kolu Cincinnatija dokaz je da su problemi nakon operacije ramena iza Borne Ćorića, a iza njega su i naporni challengeri na kojima je vraćao samopouzdanje pri povratku na najveću pozornicu svjetskog tenisa.

Pojačanje za Hrvatsku

A Borna najviše voli baš takve mečeve s najboljim tenisačima svijeta. Fascinantan je podatak da Ćorić u mečevima protiv top pet tenisača ima sjajan omjer 10-19 (34,5% pobjeda). Usporedbe radi, Marin Čilić u mečevima s top igračima ima omjer 12-63 (16%).

Ćorićev povratak u formu odlična je vijest i za hrvatsku Davis kup reprezentaciju, koju čeka turnir u Bologni, od 13. do 18. rujna.

Hrvatska će reprezentacija nastupiti u najjačoj postavi, jer su prijavljeni Marin Čilić, Borna Ćorić, Borna Gojo, Mate Pavić i Nikola Mektić. Suparnici u skupini bit će domaćin Italija te Argentina i Švedska, a prolazak u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije. Borna je za reprezentaciju posljednji put zaigrao 2019. godine, u meču protiv Rusije.

