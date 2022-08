Bravo! Borna Ćorić maestralnom igrom srušio Španjolca i odnio uvjerljivu pobjedu!

Hrvatski tenisač Borna Ćorić pobijedio je Španjolca Roberta Bautista Aguta (ATP -19.) rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:3)

Bio je ovo osmi međusobni susret Ćorića i Bautiste i četvrta pobjeda našeg igrača.

Ćorić će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Talijana Jannika Sinnera.

REZULTAT:

2 3 Bautista Agut

6 6 Ćorić

U nastavku pročitajte naglaske meča:

Podsjetimo, Borna Ćorić se vratio na veliku pozornicu na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju, gdje je u noći sa srijede na četvrtak u drugom kolu svladao trećeg tenisača svijeta Rafaela Nadala sa 7-6 (9), 4-6, 6-3 nakon dva sata i 51 minute visokokvalitetnog meča.

Bio je to peti dvoboj Ćorića i Nadala u kojem je hrvatski tenisač ostvario treću pobjedu i drugu u Cincinnatiju, gdje je od Španjolca bio bolji i 2016.

