Columbus izbacio favoriziranu Tampu i prvi put izborio 2. krug doigravanja

Hokejaši Columbus Blue Jacketsa po prvi su put u klupskoj povijesti prošli prvi krug doigravanja u NHL ligi i to tako što s 4-0 u pobjedama "pomeli" najbolju momčad ligaškog dijela sezone Tampa Bay Lightning, u četvrtom susretu igranom u Columbusu Blue Jacketsi su slavili s konačnih 7-3.

No, do pobjede Blue Jacketsi nisu niti izbliza došli lako kao što bi konačni rezultat sugerirao jer je do dvije minute prije kraja rezultat bio samo 4-3, a zatim su domaći tri puta pogodili praznu mrežu gostiju koji su u nastojanju da dođu do izjednačenja povukli vratara s leda.

Susret u Columbusu sjajno je krenuo za domaće koji su preko Alexandrea Texiera (2:26) i Pierre-Luca Duboisa (3:48) nakon manje od četiri minute imali prednost od 2-0. Kapetan gostiju Steven Stamkos (8:44) uspio je svojim prvim golom u seriji smanjiti na 2-1, no Seth Jones (26:28) je snažnim udarcem s plave linije vratio dva gola prednosti blue Jacketsima.

Uslijedilo je najbolje razdoblje igre Tampe tijekom kojega su Cedric Paquette (33:03) i Brayden Point (37:52) uspjeli pogoditi za poravnanje na 3-3. Taj je rezultat vrijedio samo 54 sekunde jer je Oliver Bjorkstrand (38:46) uspio pronaći put pločici iza leđa Andreja Vasilevskog za vodstvo Columbusa od 4-3 uoči posljednjih 20 minuta.

Domaći su umješno branili minimalnu prednost sve do same završnice kada su gosti morali riskirati i povući vratara s leda. Rizik se nije isplatio jer su Artemi Panarin (58:07), Alexandre Texier (58:26) i Matt Duchene (59:51) iskoristili izostanak vratara i pogađali za konačnih 7-3.

Columbus Blue Jacketsi osnovani su 2000. godine i ovo im je peti put u klupskoj povijesti kako su izborili doigravanje, a treća sezona zaredom kako nastupaju u posezoni, ali po prvi su put uspjeli otići dalje od prvoga kruga. Time više nema momčadi u NHL-u koje nisu ostvarile barem jednu pobjedu u seriji u doigravanju.

U drugom krugu Columbus će igrati protiv pobjednika serije između Boston Bruinsa i Toronto Maple Leafsa u kojoj trenutačno Toronto vodi s 2-1.

Tampa je sa 62 pobjede u ligaškom dijelu sezone izjednačila 23 godine star rekord Detroit Red Wingsa, sa 128 bodova je uvjerljivo osvojila Presidents' Trophy, no u doigravanju je u potpunosti zakazala.

U utorak su s 4-0 u pobjedama prolazak u drugi krug doigravanja na Istoku izborili i New York Islandersi i to protiv prvaka iz 2016. i 2017. godine Pittsburgh Penguinsa. U sjajnoj atmosferi u Nassau Coliseumu Islandersi su u četvrtoj utakmici slavili s 3-1 iako su Pensi postigli prvi pogodak.

Nakon samo 35 sekundi igre Jake Guentzel (0:35) je iskoristio dodavanje Sidneya Crosbyja, koji je tako upisao svoj jedini bod u ovogodišnjem doigravanju, no minutu i pol potom Jordan Eberle (2:09) uspio je izjednačiti da bi Brock Nelson (18:06) pred kraj prve trećine uspio pospremiti jedan odbijanac iza leđa Matta Murraya za prednost domaćih.

Robin Lehner je s 32 obrane čuvao minimalnu prednost Islandersa sve dok Josh Bailey (59:22) nije u posljednjoj minuti nakon osvojenog bulija u vlastitoj trećini pogodio prazna vrata gostiju za konačnih 3-1.

Islandersi će u drugom krugu igrati protiv pobjednika serije između branitelja naslova Washington Capitalsa i Carolina Hurricanesa u kojoj je trenutačno 2-1 za Capitalse.

Prošlogodišnji finalisti Vegas Golden Knightsi stigli su nadomak prolaska u drugi krug doigravanja i u svojoj drugoj sezoni povevši s 3-1 u pobjedama protiv San Jose Sharksa. U četvrtoj utakmici igranoj u Las Vegasu domaći su slavili s 5-0, a junaci pobjede bili su vratar Marc-Andre Fleury koji je s 28 obrana upisao svoj 15. "shutout" u doigravanju u karijeri i napadač Max Pacioretty s po dva gola i asistencije.

Upravo je Pacioretty (1:11) postigao prvi gol u samom otvaranju utakmice, da bi nakon što je on osvojio pak u neutralnoj trećini u posljednjoj minuti prvog dijela Shea Theodore (19:13) pogodio za 2-0. Svojim drugim golom na utakmici Pacioretty (32:33) je sredinom druge trećine povisio na 3-0 iskoristivši igrača više na ledu, da bi isti igrač početkom treće trećine oduzeo pak gostima pred njihovim golom i asistirao Alexu Tuchu (46:37) za 4-0. Konačnih 5-0 postavio je Jonathan Marchessault (56:24).

Prednost domaćeg leda čini se kao nedostatak u seriji između Saint Louis Bluesa i Winnipeg Jetsa jer su i u četvrtoj utakmici pobijedili gosti. Jetsi su 2-1 pobjedom u produžetku u Saint Louisu uspjeli izjednačiti omjer u pobjedama na 2-2.

Nakon što u prvih 40 minuta nije bilo golova, domaći su poveli iskoristivši igrača više u prvoj minuti trećeg dijela preko Vladimira Tarasenka (40:35). Uslijedio je veliki pritisak gostiju koji su uspjeli pronaći put do mreže iza sjajnog 'rookieja' Jordana Binningtona za 1-1 preko Marka Scheifelea (47:33).

Pobjednički pogodak Jetsi su postigli nakon malo više od šest minuta igre u produžetku kada je Kyle Connor (66:02) najbrže reagirao na odbijenu pločicu nakon udarca Schiefelea.