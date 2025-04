Clippersi kroz produžetak do doigravanja preko Warriorsa, Zubac igrao više od 42 minute

Košarkaši Los Angeles Clippersa izborili su izravni plasman u doigravanje NBA lige dramatičnom 124-119 pobjedom nakon produžetka na gostovanju kod izravnih konkurenata Golden State Warriorsa u posljednjoj utakmici ligaškog dijela sezone, a hrvatski centar Ivica Zubac je sudjelovao sa 22 koša i 17 skokova uz tri asistencije te po jednom osvojenom loptom i blokadom.

Zubac je na terenu proveo čak 42:16 minuta uz šut za dva 11-16.

Susret Warriorsa i Clippersa bio je neizvjestan čitavim svojim tijekom, gosti iz Los Angelesa promašili su šut za pobjedu s istekom vremena u četvrtoj četvrtini kada Kawhi Leonard nije bio precizan s poludistance, ali je zato u produžetku stvar u svoje ruke uzeo James Harden koji je zabio 12 od ukupno 13 poena svoje momčadi te ju je odveo u doigravanje bez da mora igrati "play-in".

Kod vodstva Clippersa 122-119 šest sekundi prije isteka produžetka Warriorsi su imali napad, šut za tricu za poravnanje uzeo je Buddy Hield, ali nije bio precizan, a nakon što je Harden uhvatio odbijenu loptu na njemu je napravljen prekršaj te je Harden s oba pogođena slobodna bacanja riješio pitanje pobjednika.

Harden je dvoboj završio sa 39 koševa uz 10 asistencija i 7 skokova, Leonard je dodao 33, dok Warriorsima nije bilo dovoljno 36 ubačaja Stephena Curryja i 30 Jimmyja Butlera.

Clippersi su ligaški dio sezone završili s omjerom pobjeda i poraza 50-32 te su zauzeli peto mjesto u Zapadnoj konferenciji i u prvom će krugu doigravanja igrati protiv Denver Nuggetsa koji su s istim omjerom završili kao četvrti. Warriorsi su, pak, pali na omjer 48-34 pa su završili na sedmom mjestu zapada i ulazak u doigravanje će morati tražiti kroz "play-in", a prvi suparnik bit će im Memphis Grizzliesi. Ako pobijede u tom susretu, u prvom krugu doigravanja čekaju ih Houston Rocketsi. Ako izgube, morat će igrati još jednu utakmicu u "play-inu" protiv boljih iz ogleda Sacramento Kingsa i Dallas Mavericksa, a pobjeda bi ih tada odvela na prve nositelje Oklahoma City Thunder.

Dario Šarić nije ulazio u igru u 126-111 gostujućoj pobjedi Denvera u Houstonu kojom su Nuggetsi stigli do prednosti domaćeg terena u prvom krugu doigravanja. Michael Porter je sa 19 poena predvodio ujednačeni napad Nuggetsa, dok su Fred Van Vleet i Amen Johnson ubacili po 15 za Rocketse.

Uz Nuggetse i Clipperse, u prvom krugu na Zapadu igrat će sigurno Los Angeles Lakersi i Minnesota Timberwolvesi, dok Oklahoma City i Houston čekaju suparnike iz "play-ina". Još ranije je bilo jasno kako će na Istoku u prvom krugu igrati New York Knicksi i Detroit Pistonsi te Indiana Pacersi i Milwaukee Bucksi, dok Cleveland Cavaliersi i Boston Celticsi čekaju suparnike iz "play-ina" u kojem se sastaju Orlando Magic - Atlanta Hawks te Chicago Bulls - Miami Heat.

REZULTATI:

Golden State - LA Clippers 119-124 (produžetak)

Ivica Zubac igrao je 42:16 minuta za LA Clipperse i postigao 22 koša (šut za dva 11-16) uz 17 skokova, 3 asistencije, 1 osvojenu loptu i 1 blokadu

New Orleans - Oklahoma City 100-115

Karlo Matković nije igrao za New Orleans

Houston - Denver 111-126

Dario Šarić nije ulazio u igru za Denver

Atlanta - Orlando 117-105

Boston - Charlotte 93-86

Brooklyn - New York 105-113

Cleveland - Indiana 118-126 (2 produžetka)

Miami - Washington 118-119

Milwukee - Detroit 140-133 (produžetak)

Philadelphia - Chicago 102-122

San Antonio - Toronto 125-118

Sacramento - Phoenix 109-98

Portland - LA Lakers 109-81

Minnesota - Utah 116-105

Memphis - Dallas 132-97