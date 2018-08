Čilićev preokret i predaja Copila za prolaz u 2. kolo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni, US Opena, nakon što je preokrenuo dvoboj 1. kola protiv Rumunja Mariusa Copila (ATP - 82.), koji je pri vodstvu našeg tenisača 7:5, 6:1, 1:1 predao meč.

Čilić će u 2. kolu igrati protiv poljskog kvalifikanta Huberta Hurkacza (ATP - 109.), koji je također došao do pobjede tako što mu je suparnik predao dvoboj. Talijanski tenisač Stefano Travaglia (ATP - 141.) predao je meč Hurkaczu u četvrtom setu pri vodstvu Poljaka 6:2, 2:6, 7:6 (6), 3:0.

Pobjednik US Opena iz 2014. godine loše je otvorio dvoboj i nakon nešto više od pola sata igre bio na rubu gubitka prve dionice. Naime, Copil je s dva 'breaka' došao do prednosti 5:1 i imao je 0-40, tri set-lopte na servis Čilića. No, tada je sedmi tenisač svijeta počeo bolje igrati, prestao je griješiti i uslijedio je potpuni preokret.

Čilić je spasio još dvije set-lopte na servisu u devetom gemu, kad je Copil propustio 15-40. Nizom od šest gemova naš je tenisač za 54 minute osvojio prvi set, ali tu njegov niz nije stao. Osvojio je Čilić i prvih pet gemova drugog seta, u kojem se Copil počeo hvatati za bedreni mišić lijeve noge.

Ukazana mu je pomoć između drugog i trećeg seta, a po povratku iz svlačionice, nakon samo dva odigrana gema Rumunj se odlučio na predaju.

- Igrao je jako dobro na početku, pritiskao me i nije se bilo lako izvući. No, u ovakvim teškim uvjetima moguće je da se dogodi ozljeda. Želim mu brz oporavak - izjavio je 7. nositelj US Opena neposredno po završetku meča u kojem je tek nakon što je došao na prag gubitka prvog seta počeo igrati dobro.

- Početak nije bio dobar, ali nakon toga je bilo bolje. Na kraju mogu reći da sam zadovoljan kako sam igrao - rekao je pobjednik US Opena iz 2014. godine koji je upravo na terenima u Flushing Meadowsu ostvario najveći uspjeh u karijeri.

- Sjajne me uspomene vežu za 2014. i ovo mjesto na kojem se uvijek dobro osjećam. Ovdje uvijek želiš biti najbolji, dati si priliku za velik rezultat. Pokušat ću zabaviti gledatelje i otići što dalje u turniru - zaključio je Čilić nakon što je došao do svoje 30. pobjede na US Openu (30-8).

Na sljedećem koraku čeka ga tenisač koji je tek ove sezone odigrao prve mečeve na Grand Slam turnirima, prošao kolo u Roland Garrosu i sada na US Openu. Poljak Hubert Hurkacz je upravo u Parizu imao priliku osjetiti Čilićevu igru, a naš je tenisač slavio u meču 2. kola u četiri seta (6:2, 6:2, 6:7, 7:5).

US Open, tenisači - 1. kolo:

MARIN ČILIĆ (HRV/7) - Marius Copil (Rum) 7-5, 6-1, 1-1, predaja

Hubert Hurkacz (Polj) - Stefano Travaglia (Ita) 6-2, 2-6, 7-6 (6), 3-0, predaja

Jan-Lennard Struff (Njem) - Tim Smyczek (SAD) 7-6 (2), 6-4, 6-3

Laslo Đere (Srb) - Leonardo Mayer (Arg) 6-4, 6-4, 4-6, 2-1, predaja

Richard Gasquet (Fra/26) - Yuichi Sugita (Jap) 6-3, 6-1, 6-3

Joao Sousa (Por) - Marcel Granollers-Pujol (Špa) 6-2, 6-2, 6-3

Mihail Kukuškin (Kaz) - Noah Rubin (SAD) 6-3, 6-1, 4-6, 7-6 (3)

Hyeon Chung (J. Kor/23) - Ričardas Berankis (Lit) 4-6, 7-6 (6), 6-0, 2-0, predaja