Cibona nevjerojatnom serijom 29:0 slomila Dinamo, Mulaomerović jako ljut na suce

Prilično neobičnu utakmicu odigrali su košarkaši Cibone i Dinama. Cijeli susret protekao je u serijama jedne i druge momčadi a najveća je bila Cibonina serija od 29:0 koja se dogodila na prijelazu iz treće u četvrtu četvrtinu. A to je razdoblje i dovelo do visoke pobjede cibosa (98:82) s kojom su praktički osigurali četvrto mjesto uoči doigravanja.

A imao je Dinamo lijepu priliku da pobijedi i da se tako Ciboni približi na jednu pobjedu zaostatka (a sad kaskaju za tri pobjede) U 29. minuti imali su dinamovci "plus 10" (66:56) a onda je krenuo njihov potop.

Kad se nervozni Cibonin kapetan, i razigravač, Krešo Radovčić sam eliminirao iz utakmice učinivši tri osobne u samo desetak sekundi (osobna, osobna pa tehnička) činilo se da Ciboni nema spasa. No, dogodilo se upravo suprotno. S ulaskom Petra Aranitovića na poziciju razigravača, vukovi su se razgoropadili. Zaigrali su agresivniju obranu a srpski "playmaker" je probijao, zabijao i dodavao pa se dogodila Cibonina nevjerojatna serija od 29:0.

Doduše, dogodilo se to i zahvaljujući naglašenoj nervozi Dinamove klupe s koje su, radi nezadovoljstva nekim sudačkim odlukama, isključeni i sportski direktor i prvi trener Damir Mulaomerović koji je ovako prokomentirao posao sudačke trojke:

- Ne bih to komentirao. Samo ću reći nemam komentara. Zbog ovakvih stvari ljudi niti ne dolaze na utakmice. Bilo je situacija koje su neobjašnjive ali to ne umanjuje pobjedu Cibone.

Govoreći o igri Cibone, Mula je kazao:

- Zanimljiva utakmica. U pravom trenutku imali smo "plus 10" no pad koncentracije pa u par situacija nismo izašli na šuteve. Imali smo veliku potrošnju, ušli smo i u probleme s prekršajima pa tako i Rudan koji je bio jako važan za našu unutarnju igru protiv Cibonine visoke postave s Bundovićem i Vukovićem. Imali smo dobru priliku no Cibona nam je razbila ritam, pogodili su ono što su trebali i zasluženo su pobijedili.

Nekako slično rezonirao je i najbolji Dinamov strijelac Ivan Novačić (25 koševa):

- Zaslužena pobjeda Cibone. Mi smo se držali koliko smo mogli no taj dvominutni "blackout" nas je skupo stajao. Tada nas je Aranitović izneredio s tim prodorima nakon čega smo mi počeli srljati. Htjeli smo na brzinu vratiti rezultat no nije išlo. Mi kada krenemo dolje teško se vraćamo. Trebali smo malo pametnije vrtjeti naše napade. Iskoristiti bonus. A mi smo išli na silu i to nam se obilo o glavu.

Pored Novačića, nešto zapaženiji dinamovci bili su Rudan (15 koševa), Vučić (12) i kapetan Garafolić (10) a kod cibosa dvoznamenkasti su bili već spomenuti Aranitović (17 koševa, 6 asista), centri Bundović (14) i Vuković (11), krilo Perasović (10) te bekovi Majcunić (10) i Jok (10). A najbolji strijelac vukova bio je Sven Smajlagić (21 koš, četiri trice) koji je istaknuo:

- Bila je dosta tvrda utakmica. U trećoj četvrtini Dinamo je podigao agresivnost pri čemu smo se mi malo tražili kako da odgovorimo na to. Krajem treće četvrtine uspjeli smo vratiti rezultatsku ravnotežu da bi u četvrtoj dionici prelomili utakmicu.

Nervozu suparnika, cibosi su maksimalno kapitalizirali u čemu je prednjačio upravo Smajlagić pogađajući "kažnjenička" slobodna bacanja:

- Tu smo ostali smireni. Imamo dovoljno iskustva da to možemo privesti kraju a oni su izgubili konce utakmice na tim tehničkim pogreškama na što su se nadovezali i ostali igrači pa tako i Aranitović koji nam je donio dubinu i dodavanja iz prodora što nam je pomoglo da dobijemo šutersku slobodu.

A u njoj je, u završnom dijelu susreta, uživao i Cibonin trener Josip Sesar kojem nije bilo svejedno na onih "minus 10" u 29. minuti.

- Imali smo jako dobrih ali i jako loših razdoblja, recimo, u trećoj četvrtini kada smo zabili tri koša u šest-sedam minuta. Tada smo igrali više rukomet, nismo imali dubinu, nismo uspijevali isprovocirati njihovo skupljanje da dolazimo do otvorenih šuteva što smo radili u posljednjoj četvrtini. A tada suparnici više nisu uspijevali pratiti protok naše lopte.

Pitali smo Cibonina trenera za faktor Petra Aranitovića.

- On otkako je došao, sve utakmice koje je igrao, igrao ih je dobro. I meni treba vremena da vidim što mogu od njega dobiti, da steknem neku sigurnost u njega. Radovčić je tu prvi razigravač, igra po 35 minuta i normalno je da u njega imam više povjerenja. Od Aranitovića znam da možemo dobiti prodornost, agresivnost i energiju u obrani.

Od kuda takva nervoza kod kapetana Radovčića koji se sam eliminirao osobnim pogreškama?

- Ja sam prošle sezone trenirao i znam kako neki igrači igraju. Na to sam upozoravao, da moramo biti mirni, da se moramo puno kretati i pustiti loptu da ide. Isto tako sam znao da u obrani moramo biti agresivni, da moramo biti na liniji dodavanja, da im ne smijemo dozvoliti da se razmašu. Razumljiva je i njegova nervoza. Puno utakmica smo izgubili u nekom egalu. Kao kapetan mora biti smiren i on to zna. Puno toga je na njegovim leđima, on osjeti pritisak cijele Cibone. No, nije ovo samo njegova bitka nego svih nas, svih ljudi iz kluba - ustvrdio je Sesar.