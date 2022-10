Chelsea teško nastradao uoči Dinama, Perišić asistirao u preokretu Tottenhama

Posljednji suparnik Dinama u skupini Lige prvaka, Chelsea doživio je neugodan, 1-4 poraz na gostovanju kod Brightona u susretu 14. kola engleskog prvenstva.

Menadžer "Bluesa" Graham Potter vratio se na Amex stadion manje od dva mjeseca nakon što je napustio Brighton i preselio u London. Kao "poklon" za sve dobro što je načinio na klupi "Galebova" dobio je "porciju".

Bila je to prva pobjeda Brightona u posljednjih 11 međusobnih ligaških utakmica, te prvi poraz londonskog sastava u posljednjih 10 utakmica u svim natjecanjima. Zadnji poraz "Bluesi" su doživjeli na stadionu Maksimir od Dinama početkom rujna kada ih je još vodio Thomas Tuchel.

Zanimljivo bila je to prva pobjeda Brightona otkako je momčad preuzeo Roberto De Zerbi, te prvi poraz londonskog sastava otkako ga vodi Potter.

Domaćin je poveo u 5. minuti golom Leandra Trossarda, da bi već u 14. minuti bilo 2-0 nakon što je Ruben Loftus-Cheek zatresao vlastitu mrežu. Očajnu predstavu gostiju u prvom dijelu zaokružio je Trevoh Chalobah u 42. minuti postigavši još jedan autogol za londonski sastav. U drugom dijelu Chelsea je smanjio u 49. minuti golom Kaia Havertza, a konačnih 4-1 postavio je Pascal gros u drugoj minuti nadoknade.

Za "Bluese" je cijeli susret odigrao Mateo Kovačić.

Sjajnu utakmicu odigrali su Bournemouth i Tottenham. Domaćin je vodio 2-0, a na koncu je Tottenham slavio sa 3-2. Kieffer Moore je zabio dva gola (23, 50) za iznenađujućih 2-0 domaćeg sastava. Smanjio je Ryan Sessegnon u 57. minuti, da bi Ben Davies izjednačio u 73. minuti na asistenciju Ivana Perišića.

Pogodak za pobjedu Spursa postigao je Rodrigo Betancur u drugoj minuti nadoknade. Perišić je za goste odigrao od 63. minute.

Newcastle United je ostvario uvjerljivih 4-0 protiv Aston Ville, a golove su zabili Callum Wilson (45+6-11m, 56), Joelinton (59) i Miguel Almiron (68)

Southampton je na gostovanju kod Crystal palace izgubio 0-1 golom Odsonnea Edouard u 38. minuti. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za goste.

U prvom dvoboju 14. kola Manchester City je na gostovanju pobijedio Leicester City sa 1-0. Pogodak za devetu pobjedu Cityja u ovoj sezoni postigao je Belgijac Kevin De Bruyne iz maestralno izvedenog slobodnog udarca s oko 25 metara u 49. minuti.

Bila je ovo prva prvenstvena utakmica u kojoj u momčadi Manchester Citya nije bilo Norvežanina Erlinga Haalanda. Guardiola ga je odlučio odmoriti i ostaviti na poštedi nakon ozljede koju je zaradio u prvom poluvremenu dvoboja u Ligi prvaka protiv Borussije u Dortmundu.

Na ljestvici vodi Manchester City sa 29 bodova, drugi je Arsenal s bodom manje, ali i utakmicom manje. Na trećoj poziciji je Totenham sa 26 bodova, Newcastle ima 24, a Chelsea 21.

