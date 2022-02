Čekale su 28 godina, malo tko ih je vidio tako daleko, a sad pišu veliku hrvatsku sportsku priču

Odbojkašice Mladosti čekale su 28 godina da se opet nađu u polufinalu jednog europskog kupa. Prije 28 godina Mladost je igrala polufinale Kupa prvakinja i pobijedila češki sastav Olomouc (3.0), a u finalu ih je dočekala u to vrijeme najjača svjetska ekipa, Uraločka. Ruskinje su slavile s 3:2. Zanimljivo je da su se ove dvije ekipe nakon 28 godina ponovno našle u polufinalu Kupa CEV-a. Kakva bi to bila priča da nakon 28 godina dobijemo isto europsko finale Mladost – Uraločka. No to će biti teško jer Mladost i Uraločka u polufinalu imaju jako težak posao. Zagrepčanke će igrati s jednim od dva njemačka sastava koja igraju međusobno u četvrtfinalu, dok Uraločku čeka turski Eczacıbaşı koji s klupe vodi novi izbornik hrvatske ženske reprezentacije, Ferhat Akbaş.

Tvrd smo orah...

– Nema vremena za slavlje jer u ovom tjednu još nas čeka danas susret u Vukovaru, za polufinale Kupa Hrvatske, ali i gradski derbi s trećeplasiranim Dinamom u nedjelju u 19.30 u Domu odbojke. A sljedeći je tjedan MEVZA liga – kaže Leo Barić, trener mladostašica.

Pobjeda u dvije utakmice protiv poljskog Łódźa jedno je od većih iznenađenja u europskim kupovima ove sezone.

– Sretni smo jako nakon pobjede nad Poljakinjama, vidjeli smo da ovo što radimo pije vodu. Jer, ući među četiri u Europi, ili još bolje, kada pogledamo tko je ostao iza nas od Talijanki, Ruskinja, onda je ovo stvarno podvig. Ali djevojke su to svakako svojim trudom i zalaganjem zaslužile. Baš smo ginuli za svaki poen. Pokazali smo da smo tvrd orah i da pobjeda u Poljskoj nije bila slučajnost – istaknuo je Barić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 01.02.2022., Dom Odbojke Bojan Stranic, ZAgreb - Uzvratna utakmica cetvrtfinala CEV Kupa za odbojkasice, HAOK Mladost - LKS Commerceone Lodz. Klara Peric Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Natalia Tomić, primačica-pucačica osvojila je 12 bodova protiv Poljakinja.

– Prvi put u karijeri odigrala sam svih šest setova, a da nisam izlazila iz igre. No nema vremena za slavlje, ali navikle smo na to, na ovakav naporan ritam. Samo se nadam da ćemo pružiti ponovno odličnu partiju u Vukovaru i ući u polufinale Kupa Hrvatske – dodala je mlada Tomić.

Posljednji su se put Mladost i Enna Vukovar susrele u četvrtfinalu Kupa Hrvatske u sezoni 2014./15. kada su Zagrepčanke slavile u oba susreta s 3:0, jer se tada četvrtfinale igralo na dvije utakmice. Mladostašice su tada na završnom turniru krajem prosinca u Rovinju u polufinalu dobile Poreč s 3:1 te istim rezultatom Marinu Kaštela u finalu.

Svugdje među četiri

– Mi smo i na prošlu utakmicu u Dubrovnik išli maksimalno koncentrirani, a one su posljednje na tablici tako da ne treba posebno ni isticati da ćemo se i za Vukovarke dobro spremiti. Naši se ciljevi ostvaruju, a Kup Hrvatske je jedan od njih. Ako pobijedimo u ovoj jednoj utakmici, u polufinalu igramo s Marinom Kaštela koja nam dolazi u Dom odbojke. Dakle, pobjedom u Vukovaru ulazimo među četiri ekipe u domaćem Kupu, sada smo ušli među četiri u Europi, nakon pobjede nad Kamnikom također ćemo doći među četiri u Srednjoeuropskoj MEVZA ligi. Znači, ide sve po planu – kaže Barić.

Prvi polufinalni susret Kupa CEV-a Mladost će igrati u Zagrebu 23. veljače, a uzvrat je 3. ožujka ili u Stuttgartu ili u Schwerinu. Prvi susret njemačkih klubova igra se 3., a uzvrat 9. veljače. Teško je reći što bi bio bolji izbor jer su obje ekipe pune strankinja. Za Stuttgart igraju Finkinja Koskelo, Poljakinja Nowicka, Španjolka Segura, Nizozemke Lohuis, Timmerman i Jasper, Norvežanka Olimstad, Belgijanka Van de Vyver, Amerikanke Lee, Ceasar i Rivers, Bugarka Todorova, a za Schwerin Estonka Laak, Nizozemke Stoltenberg i Baijens, te Amerikanke Speech i Samedy. U njemačkom prvenstvu Stuttgart je prvi, a Schwerin četvrti.