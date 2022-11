Čačić: Ne sjećam se ovakve podrške otkako sam u Dinamu, to govori da smo bili hrabri u LP-u

Dinamo je ispadanjem od Chelseaja završio svoj europski put za ovu sezonu, a u klubu sada gledaju kako sezonu uspješno privesti kraju kroz te dvije utakmice koje još imaju, sutra sa Šibenikom i sljedećeg vikenda s Rijekom.

- Mi smo svoja europska putovanja s Londonom završili, a kako smo se predstavili najbolje govore naši vjerni navijači koji su nas nakon poraza od Milana onako lijepo ispratili, koji su nas onako sjajno bodrili u Londonu i nakon utakmice. To govori da je Dinamo u Ligi prvaka igrao muški, hrabro, a druga je priča što nam se nije sve i rezultatski poklopilo. Iz tog natjecanja ne izlazimo frustrirani, motivirani smo za domaće utakmice, želimo naslov prvaka kako bismo i sljedeće godine pokušali nešto napraviti u Europi. Želimo u ove zadnje dvije utakmice ostvariti bodovni učinak koji će nas zadovoljiti, i tako zahvaliti našim fantastičnim navijačima. Dugo sam u Maksimiru i ne sjećam se ovakve podrške kakvu smo imali od završnice prošlog prvenstva pa sve do danas – kaže trener Dinama Ante Čačić koji ne očekuje jednostavan posao u srazu sa Šibenikom.

Foto: Paul Terry November 2, 2022, London, United Kingdom: London, England, 2nd November 2022. Dinamo Zagreb fans light flares in the stands during the UEFA Champions League match at Stamford Bridge, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

- Neće biti jednostavna utakmice jer Šibenik koji ima veliki broj remija i sigurno će pokušati otići kući iz Maksimira neporaženi. Trener Cvitanović je bio ovdje u Dinamu i dobro poznaje naše igrače. Trebat će nam puno siline, ali i mirnoće i koncentracije da bismo došli do tri boda, pobjeda bi nas jedino zadovoljila, želimo nakon još ove dvije utakmice do kraja sezone otići zadovoljni na pauzu – rekao je Čačić koji je utakmicom s Chelseajem postao trener Dinama s najviše utakmica u Ligi prvaka, u 17 mjeseci (11 u prvom i šest u ovom mandatu) s pretkolima je vodio 23 utakmice (15 u play-offu i skupinama) i sad je iza sebe ostavio Krunoslava Jurčića.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Ekskluzivno iz sjedišta Uefe: Dogovor je pao, rušit će se Maksimir i graditi novi stadion s 32.000 mjesta!