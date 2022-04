Bruno Petković u nemilosti navijača Dinama: Zviždali su mu kad je ulazio u igru

Dinamo je odradio još jedan posao, s 3:0 je pobijedio Istru 1961 i relativno mirno može na derbi protiv Hajduka, zaostalu utakmicu devetog kola koja se igra u srijedu u Splitu.

Dinamov trener Željko Kopić odlučio je na klupi ostaviti dosad standarnog Brunu Petkovića i prednost u napadu dobio je Mahir Emreli dok Komnena Andrića nije bilo zbog kartona. Za plave je velika stvar što oporavak Luke Ivanušeca ide jako dobro i jučer je po prvi put zaigrao nakon operacije trbušnog zida. U igru je ušao u 63. minuti. Na njegovoj poziciji jučer je počeo Marko Tolić.

Ivanušec se vratio

- Presretan sam zbog povratka na teren, čekao sam ovo dva mjeseca. Drago mi je da je sve dobro prošlo, pa i bolje nego sam očekivao. Nisam osjetio nekakvu bol, ali nisam ni išao do kraja, no osjećao sam se jako dobro - kazao je zadovoljni Ivanušec koji je podijelio nekoliko sjajnih lopti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 15.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 31. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961. Luka Ivanusec Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Velikih problema s kadrom zbog ozljeda i kartona imala je i Istra.

Dinamo je na ovoj utakmici ipak morao malo misliti i na sljedeću, a ona je plavima na rasporedu već u srijedu kada će konačno biti odigran derbi na Poljudu s Hajdukom. A plavi su imali puno igrača s po dva žuta kartona, ali jučer nitko od njih nije dobio 'žuticu'.

Ovo je bila prva utakmica bez epidemioloških mjera, nakon dugo vremena igrači obje momčadi zajedno su izašle iz tunela i međusobno se, kao nekad, pozdravile.

Dinamo je rano poveo, već u osmoj minuti iskoristio je poklon Istre. Grubo je pogriješio Perković vraćajući kratku loptu svom vrataru, uzeo je Ademi, pokušao zaobići vratara Lučića koji je odbio, a loptu u mrežu zakucao Mislav Oršić.

Nakon toga se utakmica umrtvila, igralo se bez pravih prilika sve do 40 minute kad je opalio Emreli, no sjajno je to obranio vratar i kapetan Istre. I onda, u sudačkoj nadoknadi, 2:0 za Dinamo. Špikić je povukao po desnoj strani, ubacio, Emreli nije stigao do lopte, ali je ona došla do Ademija koji je lijepo vratio Oršiću, a on je upisao svoj drugi pogodak na utakmici.

Ponovno to nije bilo povrijeme za pamćenje, no sad se plavi bar ne mogu žaliti na realizaciju, iskoristili su gotovo sve svoje prilike, što će reći da ih je bilo jako malo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 15.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 31. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961. Marko Tolic, Arijan Ademi, Bartol Franjic i Petar Bockaj Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon pet minuta nastavka plavi su imali 3:0, nakon brze i jako dobre akcije pucao je snažno Oršić.

Emreli drugi put strijelac

Lučić je uspio odbiti, ali natrčao je Mahir Emreli i postigao pogodak. Nakon pogotka na Rujevici, ovo je reprezentativcu Azerbajdžana prvi u Maksimiru.

U 71. minuti Emreli je ispraćen pljeskom kad je svoje mjesto prepustio Petkoviću koji je pak dobio ponešto zvižduka pri ulasku. Do kraja je Istra mogla i teže stradati, dvije velike prilike imao je Gojak ali nije bio precizan.

- Odigrali smo dobru utakmicu, imali smo posjed, energiju, imali smo podršku navijača i jako mi je drago zbog povratka Ivanušeca, a malo nas je u zadovoljstvo poremetila ozljeda Franjića koji je i s ozljedom sudjelovao kod pogotka, to govori o karakteru mojih igrača koje mogu samo pohvaliti. Možemo mi odigrati i lošiju utakmicu, ali karakter je uvijek tu i to stalno ponavljam. Sada se treba dobro odmoriti, napraviti pripremu za utakmicu s Hajdukom - rekao je trener Dinama Željko Kopić i svim navijačima Dinama i građanima Hrvatske zaželio Sretan Uskrs.

Standings provided by SofaScore LiveScore

>>> BBB bojkotirali utakmicu s Istrom