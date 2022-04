Ivanušec: Presretan sam, čekao sam ovo dva mjeseca! Kopić: Nemam im ništa za reći osim pohvala

Nogometaši Dinama i Hajduka ostvarili su očekivane domaće pobjede u susretima 31. kola Prve HNL igranima u petak, pet dana prije njihova međusobnog dvoboja na Poljudu, Dinamo je sa 3-0 (2-0') bio bolji od Istre 1961, a Hajduk sa 1-0 (1-0) od Gorice.

- Možemo odigrati bolju ili lošiju utakmicu jer svaka nosi svoje, ali što se tiče voljnog momenta, pristupa, karakternog dijela svih igrača, nemam im ništa za reći osim pohvala. To je pokazao i Franjić koji je ozlijeđen istrčao kod gola. Što se tiče ozljede, moramo vidjeti, jer kažu da na TV-u nije izgledalo baš dobro. Malo je bez veze naglašavati da u svaku utakmicu želimo ući na ovaj način, ali naravno da se neki put pita protivnika, neki put se igrači ne osjećaju dobro, a danas je baš sve išlo kako smo htjeli. Visoko smo pritiskali od početka, energija je bila dobra i sigurno da je to nešto što me čini zadovoljnim - rekao je nakon susreta Željko Kopić.

Idući je na rasporedu Hajduk i to već u srijedu:

- Dobro ćemo se odmoriti, napraviti pripremu za utakmicu, vidjeti zdravstveni status svih igrača i vidjeti da budemo što bolji na Poljudu - zaključio je trener Dinama.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 15.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 31. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961. Zeljko Kopic, trener GNK Dinamo Photo: Igor Soban/PIXSELL

Nakon operacije trbušnog zida, na teren se vratio Luka Ivanušec.

- Presretan sam, čekao sam dva mjeseca. Drago mi je da je bilo bolje nego što sam očekivao, nisam išao do kraja, ali osjećam da je jako dobro i nisam osjećao bol. Hvala publici, bilo je predivno kako su me dočekali i pozdravili. Kad je takva ozljeda, uvijek želiš izbjeći operaciju. Pokušali smo, nije išlo ništa bolje pa smo morali to operirati. Prošlo je točno mjesec dana i osjećam se jako dobro. Mala kočnica je još u glavi, ali ovih 20 minuta mi je jako dobro došlo da vidim kako sve funkcionira - rekao je Ivanušec pa dao završnu riječ o idućem susretu:

- Raspoloženje je odlično još nakon preokreta u Rijeci jer je to jako diglo atmosferu. Sad još ova pobjeda, puni smo samopouzdanja prije Hajduka.

Dvostruki strijelac za branitelja naslova bio je Mislav Oršić (8, 45), dok je početkom nastavka na 3-0 povisio Mahir Emreli (50).

- Odigrali smo dobru utakmicu. Ne znam je li Istra imala koju šansu. Ne može jedan susret biti pokazatelj da ćemo tako igrati stalno, ali ovo nam je putokaz za dalje - rekao je Oršić i najavio:

- Uvijek prije derbija je dobro pobijediti zadnju utakmicu, a sad se moramo samo dobro odmoriti i pripremiti.

>> Tribine na susretu Hajduk - Gorica: