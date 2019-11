Brečić srebrni na Extra europskom prvenstvu

Hrvatski taekwondoist Lovre Brečić (TK Marjan) osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 63kg na prvog dana Extra Europskog taekwondo prvenstva koje se održava u Bariju.

Brečić je na putu do srebra svladao, nakon prvog kola u kojem je bio slobodan, Ukrajinca Oleksandra Dziubu, zatim predstavnike Rusije i Mađarske da bi u finalu izgubio od Jaouada Achaba iz Belgije 12-19.

Taekwondo ove godine nije bio na programu Europskih igara pa su sportaš ovim Extra Europskim prvenstvom dobili priliku nadoknaditi bodove koje su ostali sportaši iz Svijeta imali prilike ostvariti na svojim kontinetalnim igrama. Natjecanje se održava u pet muških i pet ženskih kategorija (4 muške i 4 ženske olimpijske plus jednom dodanom kategorijom - muška 63kg i ženska 53kg).

Osim Brečića na tatmij su prvog dana izašli u kategoriji do 49 kg Kristina Tomić (TK Osvit) koja je natjacenja završila u četvrtfinalu, zatim Ana Taslak, (TK Jastreb) koja je u kategoriji do 53kg poražena u prvom kolu i Josip Teskera (TK Div Knin) koji je u kategoriji do 58 kg također poražen u prvom kolu.

Drugog dana će na borilišta izaći Leon Glasnović (TK Marjan-68kg), Toni Kanaet (TK Marjan, -80kg) i Nikita Glasnović (TK Marjan, -57kg).