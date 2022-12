Brazil traži novog izbornika: Na meti je jedan od najvećih svjetskih stručnjaka

Nakon što je Brazil ostao bez izbornika s obzirom na to da je Tite dobio otkaz poslije ispadanja od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, tamošnji savez u potrazi je za novim izbornikom. Glavni favorit Brazilaca je Pep Guardiola, no on je potpisao produljenje ugovora s Manchester Cityjem u kojem namjerava ostati.

S druge strane, portugalski mediji pišu kako je Brazil krenuo po Carla Ancelottija (63). Sve se više govori o tome kako bi Talijan mogao preuzeti brazilsku reprezentaciju u lipnju 2023. godine nakon što završi sezonu s Real Madridom. Iako ugovor s kraljevima ima do lipnja 2024., mnogi smatraju da bi radi Brazila mogao ranije napustiti Madrid.

Ancelottiju bi to bio prvi izbornički posao u karijeri, vodio je klubove, a radio je tek kao pomoćni trener u talijanskoj reprezentaciji.