Bralić: Ovaj put pobijedili smo na mišiće, volju i borbeni moral

Valent i Martin Sinković iz Beograda su se vratili kao pobjednici prve regate Svjetskog kupa. Bio je to njihov prvi nastup u staroj disciplini na jednom svjetskom natjecanju nakon olimpijskog finala u Riju 2016. godine.

Nakon toliko godina izbivanja izboriti pobjedu zvuči jako dobro, no njihov trener Nikola Bralić ne da se zavarati.

Nedostaje mekoće zaveslaja

– Neke reprezentacije na prvi Svjetski kup ne dolaze, posebice ove prekomorske poput Novog Zelanda i Australije, ali i SAD-a i Kanade. Oni dođu na drugi i onda ostanu cijelo ljeto, ovisno o tome gdje je Svjetsko prvenstvo, a ono je ove godine u rujnu u Češkoj. A nisu došli ni Francuzi koji imaju dvojac na pariće koji je olimpijski pobjednik iz Tokija.

Unatoč svemu tome, nije to bila loša konkurencija, a Poljaci su bili istinski konkurenti za pobjedu te su ih braća Sinković prestigla tek u finišu.

– Premda je bilo čupavo od prve do posljednje utrke, a sve su nam bile teške, možemo biti zadovoljni. Jer, ove smo zime imali problema s Valentom koji je u šest mjeseci dva puta po dva mjeseca bio odsutan zbog ozljede, a Martin je posljednjih 15 dana imao crijevnih problema. Iako smo na testovima imali slične rezultate kao prije prelaska u novu disciplinu, nismo znali gdje smo točno u odnosu na sadašnju konkurenciju.

Kako stvari stoje s tehnikom zaveslaja?

– Dečki to još nisu vratili. Nedostaje nam mekoće i dužine, no imaju silinu, volju i borbeni moral i to ih drži. Ako ne poboljšamo tehniku, utrke će nam biti sve teže, sve ćemo se više trošiti i nećemo se moći oporavljati tako brzo kao nekad. I zato ćemo morati korigirati tehniku.

Stigao je novi Filippijev čamac

Finišem je trener Bralić zacijelo zadovoljan jer su Valent i Martin pretekli Poljake u posljednjih 250 metara.

– Finiš je u redu, išli smo s 42-43 zaveslaja u minuti, a kada je tako visok broj zaveslaja, onda se gubi tehnika. U finišu koristiš posljednje atome snage, ideš na mišiće da prođeš na čelo utrke. Mi u treningu još nismo došli do točke u kojoj radimo na većoj brzini od natjecateljske, odnosno na većem broju zaveslaja da bismo se u to u utrci mogli upustiti da bude skladno. Ovo u Beogradu bilo je na silu.

Od svog stalnog dobavljača, talijanskog proizvođača Filippija, Valent i Martin dobili su novi čamac.

– U Beogradu smo još vozili na starom čamcu koji će sada preuzeti juniorski dvojac na pariće koji čine Smoljanović i Talaja, a sad već treniramo na novom. Iako su mi trebala četiri sata da ga namjestim, to je linija koju smo i dosad koristili pa to nije bio problem.