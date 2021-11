Borna Gojo izveo senzaciju! Hrvatska vodi protiv Italije u četvrtfinalu Davisova kupa

Borna Gojo pobijedio je u meču protiv 27. tenisača svijeta Lorenza Sonega 7:6 (2), 2:6, 6:2 i donio Hrvatskoj vrijedno vodstvo u četvrtfinalu Davis ova kupa protiv Italije!

Dvoboj je u Torinu, što znači da su Talijani domaćini i favoriti, kao što je bio Sonego već zbog same činjenice da je više nego 250 mjesta ispred Goje, koji se nalazi na 279. poziciji ATP ljestvice.

Da Talijanu neće biti lako moglo se zaključiti tijekom prvog seta, koji je otišao skroz do 13. igre. Gojo je prvi izgubio servis i zaostajao 1:3, ali se ipak vratio. U konačnici, u psihičkom smislu to mu je bilo dovoljno da savlada u ključnim trenucima talijanskog tenisača.

Foto: Reuters

U drugom setu se činilo kao da ipak iskustvo i kvaliteta "s papira" idu na stranu Talijana jer ekspreno dolazi do 4:0 i 5:1 te u konačnici 6:2, no treći set Goju je vratio "u igru". Pribrao se, manje griješio, poveo 3:1 i to nije ispuštao do samog kraja.

Na redu je Marin Čilić protiv Jannika Sinnera, a čak i ako ne pobijedi, priliku za prolaz u polufinale imat će par Nikola Mektić i Mate Pavić protiv Fabija Fogninija i Simonea Bolellija.

Hrvatska je do sada četiri puta igrala u polufinalu ovog natjecanja, uz dva osvojena naslova.

U sva tri dosadašnja međusobna okršaja ovih dviju reprezentacija rezultat je bio 3-2 za pobjednika, a samo je u Rimu 2001. odluka pala i prije petog meča. U Dubrovniku 2008. Mario Ančić je svladao Simonea Bolellija za 3:2, a u Torinu 2013. Fognini je nakon pet setova bio bolji od Ivana Dodiga.