PRIČA SEZONE

Borba Davida i Golijata! Oni su pravi hit, opasno prijete velikanima

Prosječni njihov igrač vrijedi sedam milijuna eura, dok je taj prosjek kod njihovih konkurenata (Atlético – 37, Valencia – 22, Sociedad – 16, Betis – 13, Sevilla – 12) znatno veći. No, baš zbog toga volimo nogomet: zbog momčadi koje s malo resursa i malo prilika dolaze do rezultata, a to nitko ove sezone nije radio bolje od Getafea