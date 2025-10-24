Bogati Arapi prvi put otkrili koliko vrijedi njihov glamurozni projekt u Parizu

Predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaïfi ukrao je pozornost na predavanju na Sorbonni, otkrivajući zapanjujuću brojku - trenutačnu vrijednost kluba o kojoj svi pričaju.

Al-Khelaïfi je održao samouvjeren govor o 14 godina katarske vladavine u Parizu, miješajući uvide iza kulisa sa smjelim izjavama o meteorskom usponu PSG-a.

„Imali smo mnogo prilika za ulaganje, ali odabrali smo Pariz. Volimo Francusku, a Pariz je najljepši grad na svijetu“, rekao je Al-Khelaïfi. „Kupili smo klub za 70 milijuna eura, uložili smo i danas smo izgradili carstvo.“

Zatim je ponudio zapanjujuću brojku:

„Prije godinu i pol, klub je već bio procijenjen na oko 5 milijardi eura, danas vrijedi vjerojatno čak i više - otkrio je Al-Khelaïfi.

Zapanjujući povrat za momčad kupljenu za manje od 100 milijuna eura 2011. godine.

Osim brojki, predsjednik PSG-a naglasio je svoju formulu za uspjeh:

„Tajna je timski rad. Volja da se borimo jedni za druge. Imamo najboljeg trenera na svijetu, najbolje navijače. Nekad smo govorili 'Sanjaj veće' - sada djelujemo.“

Poruka ne može biti jasnija: Bogati investitor iz Katara neće uskoro otići. S planovima za kupnju Parka Prinčeva ili izgradnju novog stadiona, PSG-ova QSI era više nije samo sanjarenje, već dominacija koju su pokazali zadnjih godina.

