Zapanjujuće brojke

Bogati Arapi prvi put otkrili koliko vrijedi njihov glamurozni projekt u Parizu

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
ALBERT GEA/REUTERS
Autor
Željko Janković
24.10.2025.
u 23:30

„Imali smo mnogo prilika za ulaganje, ali odabrali smo Pariz. Volimo Francusku, a Pariz je najljepši grad na svijetu“, rekao je Al-Khelaïfi. „Kupili smo klub za 70 milijuna eura, uložili smo i danas smo izgradili carstvo.“

Predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaïfi ukrao je pozornost na predavanju na Sorbonni, otkrivajući zapanjujuću brojku - trenutačnu vrijednost kluba o kojoj svi pričaju.
Al-Khelaïfi je održao samouvjeren govor o 14 godina katarske vladavine u Parizu, miješajući uvide iza kulisa sa smjelim izjavama o meteorskom usponu PSG-a.
„Imali smo mnogo prilika za ulaganje, ali odabrali smo Pariz. Volimo Francusku, a Pariz je najljepši grad na svijetu", rekao je Al-Khelaïfi. „Kupili smo klub za 70 milijuna eura, uložili smo i danas smo izgradili carstvo."

Zatim je ponudio zapanjujuću brojku:
„Prije godinu i pol, klub je već bio procijenjen na oko 5 milijardi eura, danas vrijedi vjerojatno čak i više - otkrio je Al-Khelaïfi.
Zapanjujući povrat za momčad kupljenu za manje od 100 milijuna eura 2011. godine.

Osim brojki, predsjednik PSG-a naglasio je svoju formulu za uspjeh: 
„Tajna je timski rad. Volja da se borimo jedni za druge. Imamo najboljeg trenera na svijetu, najbolje navijače. Nekad smo govorili 'Sanjaj veće' - sada djelujemo.“

Poruka ne može biti jasnija: Bogati investitor iz Katara neće uskoro otići. S planovima za kupnju Parka Prinčeva ili izgradnju novog stadiona, PSG-ova QSI era više nije samo sanjarenje, već dominacija koju su pokazali zadnjih godina.
 

Ključne riječi
Nasser Al-Khelaïfi vlasnici PSG

