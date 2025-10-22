Bobana vidno razljutile Conteove riječi: 'To nema nikakve veze s ovim porazom'

Nogometaši Napolija stradali su u Eindhovenu na gostovanju kod PSV-a našeg Ivana Perišića u trećem kolu Lige prvaka s čak 6:2. Gosti iz Italije poveli su golom Scotta McTominaya u 31. minuti, ali samo četiri minute kasnije domaćin je izjednačio zahvaljujući autogolu Buongiorna. Do kraja poluvremena PSV je u potpunosti preokrenuo rezultat golom Saibarija u 39. minuti.

U drugom poluvremenu Man je s dva pogotka dignuo prednost domaćih na 4:1, a McTominay je svojim drugim pogotkom smanjio na 4:2 da bi pred kraj utakmice Ricardo Pepi i Couhaib Driouech postavili konačni rezultat. Trener Napolija Antonio Conte nakon utakmice je za težak poraz okrivio činjenicu što u momčadi ima mnogo novih igrača:

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prošle smo sezone osvojili Scudetto na izvanredan, nevjerojatan način, s vrlo malo igrača, kada su svi išli preko svojih granica. Imali smo veliko jedinstvo i stabilnost. Neizbježno, igranjem u Europi i dodavanjem mnogo novih igrača, kojih je po mom mišljenju bilo previše jer devet novih lica u svlačionici nije mala stvar. Na to smo bili prisiljeni - rekao je.

Te su riječi naljutile prvog čovjeka Dinama i stručnog sukomentatora Sky Sportsa Zvonimira Bobana koji mu je u studijskoj emisiji žestoko odgovorio

- Devet novih igrača koje je naveo Conte nema nikakve veze s ovim porazom. I ja sam bio igrač i savršeno dobro znam koliko je važna jezgra momčadi, a Conte je zadržao četrnaest igrača iz prošle sezone. Ja taj problem s novim pojačanjima doista ne vidim. Objasnite mi, osim De Bruynea tko od novih igra? Reći ću vam ja, nitko .Zato ja ne vidim nikakvu dramu u dolasku novih. Ako se ti dečki ponašaju kako treba, gdje je problem? Spominjete mi Beukemu, ali večeras je straga pogriješio Buongiorno, ne Beukema - rekao je Boban.

VEZANI ČLANCI:

Potom je usporedio ovu situaciju s onom Fabija Capella, koji je također bio u studiju.

- Fabio je doveo Baggia, koji je puno jači od De Bruynea, i nije ga stavljao igrati. Ali on je znao da mu treba odmor, pa problem nije ni postojao. Istina je da Napolijevu obranu ne štite veznjaci jer je sredina vrlo lagana, a Gilmour nema fiziku. Ima dobru viziju igre, ali ne uspijeva odraditi ulogu filtera. To bi trebao raditi Anguissa, a on to nije napravio. I svi ostali bili su razvučeni i udaljeni. Kod autogola Buongiorna McTominay pokušava napraviti kretnju koja nije njegova i dugoročno sve te stvari naplatiš, kao što se dogodilo protiv PSV-a - zaključio je čelnik Dinama.