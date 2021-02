Bjelica o svojem dragulju: 'On u sebi ima vraga pa mora raditi malo mrkva, malo bič'

Bjelica je preuzimanjem Osijeka unio strah i trepet u hrvatsku nogometnu ligu postavši glavni konkurent za osvajanje naslova uz Dinamo, a sada im slijedi utakmica protiv Hajduka koji je nedavno promijenio trenera, a unatoč posljednjem porazu, hajdukovci su jedina momčad koju Osječani još ove sezone nisu pobijedili.

- Momčad je u najboljoj mogućoj atmosferi nakon tri pobjede. Zadovoljan sam sa svim što smo ostvarili u ove tri utakmice. Tri pobjede protiv dobrih protivnika, bez primljenog gola - rekao je Nenad Bjelica da u zdravstvenom kartonu imaju poneke probleme.

- Vidjet ćemo nakon zadnjeg treninga još tko može, pogotovo se odnosi to na Igora Silvu i Marija Jurčevića. Oni su upitni, Erceg je kažnjen, Ndockyt i Grezda još nisu u konkurenciji za nastup - kaže Bjelica čiju momčad karakteriziraju opet fenomenalne predstave zagorske haubice Pere Bočkaja.

- Pero je upotrebljiv kad je fit na svakoj poziciji, a možda i na golmanu. Kad se njegova kilaža dovede pod kontrolu i kad je pod treninzima, a tako je zadnjih mjesec i pol dana, onda je malo igrača u Hrvatskoj koji mogu biti na njegovom nivou. Jako nam je važan igrač i drago mi je. Jesenas je imao promjenjivu formu, a mislim da u idućim utakmicama možemo vidjeti najboljeg Peru Bočkaja - rekao je Bjelica i dodao:

- Imali smo iskrene, ne neugodne razgovore. I kad kritiziramo, nije da kritiziramo nego da pomognemo. Pero je shvatio da mu želimo dobro, radi na sebi, skinuo je par kila, hrani se i živi sportski. Nema nikakvih problema što se njega tiče i nadam se da će tako i nastaviti. On je jednostavan dečko, nekompliciran, ali ima nekog vraga u sebi koji ga izbaci iz tračnica. Mora to držati pod kontrolom, ali nekad tog vraga pretvori i u pozitivnu energiju na momčad i teren. Nije on prvi u karijeri kojeg imam takvog. Malo bič, malo mrkva, tako je s Perom. Postoje igrači koje stalno možeš bičem, neke stalno s mrkvom, a neke bič-mrkva, on je od tih, haha.