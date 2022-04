RAZOČARAN PORAZOM

Bjelica nakon potopa u Rijeci: Džaba vikanje i sve, odigrali smo kao mali miševi

Ne znam zašto se to dogodilo. To mi je misterij. Ne razumijem jer smo u svlačionici bili baš nabrijani. No, džaba vikanje i sve ako si na terenu mali miš. A mi smo odigrali kao mali miševi.- poručio je Bjelica.