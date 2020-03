Bjelica: Nadam se da će Poms ostati mister 100 posto u Dinamu

Nakon poraza u Osijeku, nogometaši Dinama nanizali su četiri pobjede, od toga dvije u derbijima, onu na Poljudu nad Hajdukom i u Maksimiru nad Rijekom, a svladali su i Inter i Istru.

I kako su si sjajnim učinkom priskrbili hrpu bodova, a najbliži, a zapravo bodovno daleki suparnici svoje prosipali, plavi sad, deset kola prije kraja, imaju velikih 18 bodova prednosti nad prvim pratiteljem Rijekom, 20 više od Hajduka i mogu mirno u završnicu.

>> Pogledajte video: BBB dobili bitku, na Valenentinovo vraćeno ime Dinamo

Doduše, prve tri sljedeće utakmice morat će još igrati bez trenera Nenada Bjelice koji će zbog jednomjesečne kazne biti na tribinama.

Prvu su, protiv Istre, rutinski odradili i slavili pobjedu 2:0, a Bjelica je svoju momčad gledao s tribine nakon što je sve pripremio za taj susret.

“Poms i ja smo uigrani dvojac”

– Ma meni je bilo dobro, nije mi prvi put da sam tako kažnjen i da gledam s tribine, a nije mi ni zadnji, imam još izdržati te tri utakmice kazne – rekao nam je Dinamov trener.

Kakav je dojam na njega ostavila momčad?

– Bilo je to – onako. Nije to bila nekakva posebno dobra utakmica, ali teško je i bilo očekivati nakon Poljuda da ćemo igrati s istom energijom i istim motivom, ipak smo se dosta ispraznili igrajući s Hajdukom. No, bilo je i pozitivnih stvari, pobijedili smo, osvojili tri boda, a nismo primili pogodak. K tome, veselim se što su prve pogotke postigli Dilaver i Majer. Emir se baš veselio tom pogotku, a dobro je to i za njega i za Lovru. Majer dobiva veću minutažu i dobro će mu doći taj pogodak za podizanje samopouzdanja.

Dinamo od te tri utakmice Bjeličine kazne, dvije igra u gostima.

– Ne znam gdje će me smjestiti, ali nije ni važno, naći će mi negdje mjesto, prošao sam već to i u Italiji i u Poljskoj. Kamo me stave, tamo ću sjediti.

Rene Poms je umjesto njega vodio Dinamo protiv Benfice, a sad je u utakmici protiv Istre izborio drugu pobjedu. Slijede gostovanja u Varaždinu i kod Lokomotive. Već smo ga zafrkavali da bi mogao biti “mister 100 posto” plavih sa svim pobjedama.

– Daj bože da bude s punim učinkom, to znači da bismo osvojili devet bodova. Mi smo već uigrani dvojac, bili smo više puta u takvim situacijama i rezultati su bili dobri. Bilo je nešto poraza i remija u tim utakmicama u Italiji i Poljskoj, ali bilo je i puno pobjeda.

Naslov prvaka prije Uskrsa?

Bjelica očito nema problema zbog toga što ne može voditi momčad s klupe, a nema problema ni s kadrom. Dino Perić i mladi Antonio Marin su ozlijeđeni, no svi ostali su uglavnom spremni, iako za utakmicu s Istrom Livaković i Ademi nisu konkurirali.

– Ademi je imao malo povišenu temperaturu, a Livakoviću smo dali malo odmora, puno je branio, a Zagorac je zaslužio minutažu. I dobit će još kako bi ostao u fokusu, ali i da Livaković ne ode previše umoran na Europsko prvenstvo – zaključio je Bjelica koji u Varaždinu neće moći računati na Petra Stojanovića koji je nakupio tri žuta kartona.

Pobijedi li Dinamo u još tri “Pomsove” utakmice proslavit će naslov prvaka prije Uskrsa i bio bi to najranije osvojeni naslov.

Dosadašnji rekord Dinamo drži iz sezone 2007./2008. kad su ga vodili Branko Ivanković i Zvonimir Soldo, slavilo se 12. travnja, pet kola prije kraja prvenstva, a sad bi to moglo biti već 10. travnja, a Bjelica se baš na tu utakmicu s Goricom vraća na klupu.