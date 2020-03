Suigrač bivšeg vatrenog sudjelovao u tučnjavi, snimka kruži internetom

Bivši suigrač Dade Prše iz Rangersa 40-godišnji Nacho Novo sudjelovao je u uličnoj tučnjavi. Do sukoba je došlo na Hunter Streetu u istočnom Kilbrideu, a sve je započeo Nacho, piše The Sun.

Snimka ulične tučnjave širi se društvenim mrežama, a incident nitko nije prijavio. Policija je pokrenula istragu.

The wonderful Nacho novo! What an example to set to our younger generation! 🙄 pic.twitter.com/i0P460nFsz