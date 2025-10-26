Naši Portali
Mađarska liga

Bivši vratar Hajduka briljira, poslodavci oduševljeni, klubovi čekaju u redu!

Foto: diosgyori VTK
1/3
Autor
Željko Janković
26.10.2025.
u 22:14

Drugi mjesec u nizu proglašen je najboljim igračem Diósgyõr po izboru navijača kluba. U ukupnom poretku za MVP-a lige, hrvatski vratar je trenutačno na trećem mjestu, a njegove obrane stalno su među tri najbolje u izboru domaće lige

Karlo Sentić je bez konkurencije najbolji vratar mađarske lige, tako će vam kazati kroničari tamošnjeg nogometnog prvenstva. Drugi mjesec u nizu proglašen je najboljim igračem Diósgyõr po izboru navijača kluba. Sentić se odlično snašao u Diósgyõru gdje je ovih dana primio nagradu za najboljeg igrača prošlog mjeseca.

Prema statističkim podacima istu će nagradu uzeti i za listopad. U ukupnom poretku za MVP-a lige, hrvatski vratar je trenutačno na trećem mjestu, a njegove obrane stalno su među tri najbolje u izboru domaće lige.

Njegove dobre izvedbe, naravno, skrenule su pozornost ozbiljnijih klubova u regiji i za očekivati je da bi u bliskoj budućnosti mogao zaigrati u nekoj drugoj sredini. 
U zadnjem kolu protiv Paksija, trenutačno najbolje momčadi mađarske lige, Sentić je opet potvrdio vrhunsku formu. Njegova momčad na kraju je slavila 2:1, a Sentić se, u trenucima kada se utakmica odlučivala, iskazao s nekoliko sjajnih intervencija.  

najbolji igrač Mađarska diosgyor Karlo Sentić

