Bivši vatreni: Ja sam Hrvat, ali sam u srcu bio Azerbajdžanac

Azerbajdžan je velikog boda protiv Hrvatske s klupe vodio Nikola Jurčević i zasigurno mu nije bilo lako igrati protiv "svojih", ali na kraju je imao razloga za veselje.

- Hrvat sam, ali danas sam u srcu bio Azerbajdžanac. Jako sam zadovoljan izvedbom svojih nogometaša, baš sam ponosan na njih. igrali smo protiv viceprvaka svijeta i dobro smo se postavili, baš smo bili momčad - rekao je Jurčević pa dodao:

- Mi smo i ranije igrali dobro, ali rezultat nas nije mazio. Zbog toga smo bili pod pritiskom. Protiv Hrvatske smo napokon došli do prvog boda, a nadam se da ćemo sada krenuti u akciju osvajanja još bodova. Znao sam i prije ovog susreta da nam protiv Hrvatske treba barem jedan igrač koji će napraviti nešto posebno, a to je bio naš vratar. Balajev je bio perfektan. Prvih 15-20 minuta bilo je posebno pamtljivo. Hrvati su krenuli moćno, ali on nas je spasio - zaključio je izbornik Azerbajdžana.

Nakon neočekivanog remija, Hrvatska vodi na ljestvici sa 10 bodova ispred Mađarske koja ima devet bodova, ali i utakmicu manje. Wales i Slovačka imaju po šest bodova, također s utakmicom manje, dok je Azerbajdžan na začelju s prvim osvojenim bodom.