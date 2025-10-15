Naši Portali
Bliži se mirovina

Bivši suigrač otkrio: Znam što će Ronaldo raditi nakon karijere

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Hungary
PEDRO NUNES/REUTERS
Autor
Željko Janković
15.10.2025.
u 07:00

Bivši suigrači nagađali su o mogućim scenarijima nakon Ronaldova umirovljenja, uključujući Wesa Browna, koji je igrao uz portugalsku legendu u Manchester Unitedu. Engleski branič ima zanimljivu teoriju što bi moglo biti sljedeće za Ronalda,

Cristiano Ronaldo je već nekoliko mjeseci u prvoj godini svog dvogodišnjeg produženog ugovora s momčadi Al Nassr iz saudijske Pro lige. Međutim, s 40 godina, aktualna je tema o njegovom umirovljenju, koje nije daleko.

Bivša zvijezda Real Madrida nikada nije precizirala kada će stići taj trenutak, rekavši da će znati kada bude spreman. Veliko pitanje za mnoge je što će učiniti nakon što objesi kopačke o klin.

Bivši suigrači nagađali su o mogućim scenarijima nakon Ronaldova umirovljenja, uključujući Wesa Browna, koji je igrao uz portugalsku legendu u Manchester Unitedu. Engleski branič ima zanimljivu teoriju što bi moglo biti sljedeće za Ronalda, najavivši i mogućnost povratka u Crvene vragove.

Brown vjeruje da Ronaldo ima kvalitete preuzeti upravljačku funkciju u velikom engleskom klubu, a moguće i trenerski posao. Međutim, nije siguran kada bi to moglo biti, jer čak i sa 40 godina, činjenica je da Ronaldo uživa u igri i još uvijek zabija.

Ronaldo ima dva jasna cilja: osvajanje Saudijske Pro lige i osiguranje mjesta u portugalskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. Ultimativni cilj  je osvojiti jedan veliki trofej koji ga je zaobišao. Ronaldo je s Portugalom osvojio i Europsko prvenstvo i Ligu nacija, ali svjetski naslov mu je izmakao.

Četrdesetogodišnji Ronaldo postao je igrač s najviše golova u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo postigavši ​​u utorak dva pogotka za Portugal u remiju 2:2 protiv Mađarske. Portugalac je postigao 41 pogodak u 50 kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo.

