Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Prijelazni rok

Nekoć najskuplji nogometaš svijeta, uskoro bi se mogao pridružiti našem reprezentativcu

Brasileiro Championship - Santos v Vasco da Gama
THIAGO BERNARDES/REUTERS
Autor
Željko Janković
14.10.2025.
u 22:54

Njegovi zastupnici inzistiraju na tom scenariju koji bi se mogao dogoditi već u siječnju sljedeće godine, uvjereni da je još uvijek spreman na jedan veliki izazov prije Svjetskog prvenstva 2026. godine

Brazilski napadač Neymar, koji trenutačno igra u brazilskom Santosu, mogao bi se uskoro vratiti u Europu. Njegovi zastupnici inzistiraju na tom scenariju koji bi se mogao dogoditi već u siječnju sljedeće godine, uvjereni da je još uvijek spreman na jedan veliki izazov prije Svjetskog prvenstva 2026.

Navodno su započeli razgovori s talijanskim klubovima poput Inter Milana i Napolija, gdje njegovi predstavnici održavaju snažne veze. Vođen željom za elitnim natjecanjem i nogometom Lige prvaka, Neymar vidi Serie A kao potencijalnu odskočnu dasku za ponovno pokretanje karijere na najvišoj razini. dakle, kako sada stvari stoje, nekoć najskuplju svjetski nogometaš, mogao bin zaigrati s našim reprezentativcem Petrom Sučićem u Interu.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

Jedna od opcija je navodno i SAD.  Inter Miami, kojim upravlja David Beckham, sanja o obnovi legendarnog MSN trija (Messi – Suárez – Neymar). Dovođenje Neymara u MLS ponudilo bi navijačima posljednje poglavlje globalne nogometne nostalgije.

Ukoliko za to bude vremena. Jer, stvari se u Miamiju mijenjaju. Jordi Alba je najavio odlazak u mirovinu, Sergio Busquets je već otišao, a Luis Suárez nije siguran hoće li produžiti ugovor.

VEZANI ČLANCI: 

Lionel Messi bi uskoro mogao ostati sam, a Miami vjeruje da je Neymar posljednji dio koji će oživjeti to zlatno doba. S 33 godine, uskoro slobodan u prosincu, Neymar se suočava s onim što bi mogao biti odlučujući izbor u njegovoj karijeri: povratak u Europu po slavu Lige prvaka ili ponovno pridruživanje Messiju za posljednji ples u Sjedinjenim Državama. Zimski prijelazni rok se već zahuktava.

Ključne riječi
Transfer sučić petar Inter Neymar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još