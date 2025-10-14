Nekoć najskuplji nogometaš svijeta, uskoro bi se mogao pridružiti našem reprezentativcu

Brazilski napadač Neymar, koji trenutačno igra u brazilskom Santosu, mogao bi se uskoro vratiti u Europu. Njegovi zastupnici inzistiraju na tom scenariju koji bi se mogao dogoditi već u siječnju sljedeće godine, uvjereni da je još uvijek spreman na jedan veliki izazov prije Svjetskog prvenstva 2026.

Navodno su započeli razgovori s talijanskim klubovima poput Inter Milana i Napolija, gdje njegovi predstavnici održavaju snažne veze. Vođen željom za elitnim natjecanjem i nogometom Lige prvaka, Neymar vidi Serie A kao potencijalnu odskočnu dasku za ponovno pokretanje karijere na najvišoj razini. dakle, kako sada stvari stoje, nekoć najskuplju svjetski nogometaš, mogao bin zaigrati s našim reprezentativcem Petrom Sučićem u Interu.

Jedna od opcija je navodno i SAD. Inter Miami, kojim upravlja David Beckham, sanja o obnovi legendarnog MSN trija (Messi – Suárez – Neymar). Dovođenje Neymara u MLS ponudilo bi navijačima posljednje poglavlje globalne nogometne nostalgije.

Ukoliko za to bude vremena. Jer, stvari se u Miamiju mijenjaju. Jordi Alba je najavio odlazak u mirovinu, Sergio Busquets je već otišao, a Luis Suárez nije siguran hoće li produžiti ugovor.

Lionel Messi bi uskoro mogao ostati sam, a Miami vjeruje da je Neymar posljednji dio koji će oživjeti to zlatno doba. S 33 godine, uskoro slobodan u prosincu, Neymar se suočava s onim što bi mogao biti odlučujući izbor u njegovoj karijeri: povratak u Europu po slavu Lige prvaka ili ponovno pridruživanje Messiju za posljednji ples u Sjedinjenim Državama. Zimski prijelazni rok se već zahuktava.