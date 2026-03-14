LA LIGA

Atletico pobijedio Getafe, Oviedo kod kuće bolji od Valencije

LaLiga - Atletico Madrid v Getafe
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.03.2026.
u 20:55

S minimalnih su 1-0 nogometaši Ovieda pred svojim navijačima svladali Valenciju u ogledu 28. kola španjolske La Lige

Iznimno je važna ovo pobjeda za Oviedo koji je time barem malo povećao svoje šanse za nastavak sezone i u borbi koju vodi za ostankom u ligi. I dalje je Oviedo posljednji na ljestvici, ali mu sada pretposljednji Levante bježi tek jedan bod, a do spasa mu nedostaje pet bodova. Junak pobjede Ovieda bio je David Costas koji je postigao jedini pogodak na dvoboju, nakon pola sata igre.

U utakmici za brzi zaborav nogometaši madridskog Atletica su pred svojim navijačima svladali Getafe s minimalnih 1-0. Utakmica je odlučena već u osmoj minuti kada je Molina postigao jedini pogodak na susretu. U 55. minuti je Getafe ostao s desetoricom na terenu nakon isključenja Abqara, a unatoč igraču više sve do kraja susreta Atletico nije stvorio niti jednu pravu šansu, već je čuvao minimalnu prednost.

U 96. minuti vratar Atletica Musso je sjajnom obranom spriječio gotovo sigurno izjednačenje. Atletico se vratio na treće mjesto ljestvice te ima dva boda više od četvrtog Villarreala.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Girone su osvojili tri domaća boda nakon pobjede 3-0 protiv Athletic Bilbaa. Girona je povela već u četvrtoj minuti. Nakon lijepe akcije Rincon je naciljao suprotni kut i pogodio za radost domaćih navijača. U ostatku prvog dijela Athletic je bio bolji, ali gosti nisu iskoristili niti jednu šansu te su na odmor otišli uz rezultatski zaostatak.

I u nastavku je Athletic bio bolji, ali je prijetio i domaćin te je utakmicu Girona riješila u 77. minuti kada je Ounahi bio strijelac za 2-0. Sve je zaključeno golom Echeverrija u 92. minuti. Girona je prekinula niz od tri ligaške utakmice bez pobjede, dok je Athletic u zadnja tri nastupa jednom remizirao i dva puta izgubio.
