PREMIER LIGA

Arsenal u završnici slomio Everton, Chelsea kod kuće poražen od Newcastlea

Premier League - Arsenal v Everton
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.03.2026.
u 20:37

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda u 30. kolu pobjedom 2-0 protiv Evertona.

U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti.

Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyoekeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala. Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2-0. Na vrhu ljestvice sada Arsenal ima deset bodova više od Manchester Cityja, ali momčad Josepa Guardiole ima dvije utakmice manje.

Newcastle je u Londonu s minimalnih 1-0 pobijedio Chelsea i oduzeo mu važne bodove na putu prema pozicijama koje vode u Ligu prvaka. Jedini je pogodak postigao Gordon već u 18. minuti, a svoju je momčad podigao na deveto mjesto ljestvice.
