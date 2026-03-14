Novi hladan tuš za Sergeja Jakirovića, bivši trener Dinama pretrpio težak poraz u Engleskoj

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović proživljava turbulentne dane na klupi engleskog Hull Cityja. Njegova je momčad u 38. kolu Championshipa pretrpjela bolan poraz na gostovanju kod West Bromwich Albiona rezultatom 3:0, čime je borba za plasman u doigravanje postala znatno neizvjesnija. Utakmica je za 'Tigrove' krenula nizbrdo u 24. minuti kada je Josh Maja svladao hrvatskog vratara Ivora Pandura, a ključni trenutak dogodio se u 36. minuti. Branič Charlie Hughes tada je zbog prekršaja kao posljednji igrač obrane zaradio izravni crveni karton.

S igračem manje i golom zaostatka, Hull Cityju je predstojala nemoguća misija. Domaćini, koji su se prije ovog kola nalazili u zoni ispadanja, iskoristili su brojčanu prednost i slomili otpor Jakirovićeve momčadi u drugom poluvremenu. Pitanje pobjednika riješeno je golovima Aunea Heggebøa u 67. minuti i Isaaca Pricea u završnici, čime je WBA stigao do ključne pobjede u borbi za ostanak, ujedno se i osvetivši za poraz iz prvog dijela sezone.

Ovaj poraz samo je potvrda loše forme u kojoj se Jakirovićeva ekipa nalazi. U posljednje četiri prvenstvene utakmice 'Tigrovi' su upisali čak tri poraza, izgubivši prethodno od Ipswicha i Millwalla, dok su jedinu pobjedu ostvarili protiv Wrexhama. Niz loših rezultata poljuljao je samopouzdanje momčadi koja je veći dio sezone provela na pozicijama koje vode u Premier ligu. Jakirović, koji je klub preuzeo u lipnju 2025. nakon odlaska iz Dinama, sada je pred najvećim izazovom engleske avanture.

Unatoč porazu, Hull se i dalje nalazi na petom mjestu ljestvice sa 63 boda, poziciji koja vodi u doigravanje. Ipak, situacija se znatno zakomplicirala. Zaostatak za drugim mjestom Middlesbrougha, koje osigurava izravnu promociju, sada iznosi sedam bodova. Istovremeno, pratitelji poput Wrexhama i Southamptona opasno su se približili, pa će Jakirović i njegovi igrači u preostalim kolima morati hitno pronaći put iz krize kako bi osigurali barem priliku za plasman u viši rang kroz neizvjesno doigravanje.