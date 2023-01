Bivši igrač Manchester Uniteda pojačao Bayern do kraja sezone

Nizozemski nogometni reprezentativac Daley Blind (32) karijeru će nastaviti u redovima Bayerna iz Munchena, objavio je njemački prvak. Blind je za Bayern potpisao do kraja sezone, a u bavarski klub je stigao iz Ajaxa čiji je dres nosio od 2018. godine. Za Ajax je igrao i od 2008. do 2014. godine, dok je četiri godine bio član Manchester Uniteda.

>> Bosna i Hercegovina dobila je novog izbornika, slavni nogometaš preuzeo kormilo zmajeva

Njegov ugovor s "Kopljanicima" je trebao isteći na ljeto, no klub i igrač dogovorili su prijevremeni raskid krajem prosinca kako bi Blind mogao pronaći nove poslodavce tijekom zimskog prijelaznog roka.

"Jedva čekam početi igrati ovdje. Čeka nas najvažniji dio sezone, a klub kao što je Bayern može osvojiti sve. To je i razlog zašto sam izabrao München i nadam se da ću pomoći novom klubu s mojim iskustvom," rekao je 32-godišnji Nizozemac za web stranicu bavarskog kluba.

Great to have you on board, @BlindDaley! 🔴⚪️ #MiaSanMia #ServusDaley pic.twitter.com/E2ULSvS4ij