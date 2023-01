Ništa od transfera Livakovića u Bayern, klub dogovorio dolazak 34-godišnjeg vratara

Dominik Livaković (27) svojim je nastupima na Svjetskom prvenstvu u Kataru zainteresirao brojne velike klubove. Prvi vratar vatrenih cijelu je klupsku karijeru u Hrvatskoj pa je tijekom Mundijala, ali i tekućeg prijelaznog roka, zanimljivo pratiti situaciju oko uzdanice Dinama.

Najviše se spominjao njemački Bayern, Livija je s tribina na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri gledao Oliver Kahn. Ipak, samo je na tome i ostalo.

- Nisu svi unutar Bayerna uvjereni da je on savršena zamjena za Neuera. Pregovori ne postoje. Yan Sommer opcija je o kojoj se razgovaralo. Keylor Navas također, no on je trenutačno u situaciji da je prestar i preskup - javio je u prosincu novinar Florian Plettenberg.

News #Livakovic: Internally, not everyone is totally convinced if he is THE perfect Neuer replacement. No negotiations so far as reported. Yann Sommer was discussed. Navas as well but the internal opinion at this stage: Too old, too expensive. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/YMx1h851wu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 13, 2022

Bavarci su sada doveli vratara, a riječ je upravo o - Sommeru. No, švicarski vratar već ima 34 godine, Neuer ima 36... Nije li logično da posegnu za mlađom opcijom? Stvar je, naime, u tome što Bayern na posudbi u Monacu ima 26-godišnjeg Alexandera Nübela, kojeg kroz određeno vrijeme planiraju vratiti u klub. U Kneževini ga trenutno još žele zadržati.