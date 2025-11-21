Trener Hajduka Garcia otkrio što se događa s Markom Livajom i hoće li zaigrati u derbiju

Rijeka i Hajduk u subotu će na Rujevici igrati utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u Jadranski derbi ulazi kao prva momčad na prvenstvenoj ljestvici, dok je Rijeka na osmom mjestu. Stadion je već u četvrtak bio rasprodan. Utakmicu najavljuje trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Je li Ivušić spreman?

- Ivušić je dobro. Spreman je već neko vrijeme. Može igrati sutra.

Hoćete li mijenjati nešto za Rijeku?

- Možda hoću, možda neću. Imamo dosta igrača koji su putovali ovih dana. Pobjednička momčad nije samo prvih 11 igrača. Kad pobjeđujete, morate pobjeđivati i na treningu. Naši igrači žele igrati, puni su želje i to sam vidio na treningu. Vidjet ćemo tko će igrati. Nedostajalo nam je deset igrača ovaj tjedan. Imali smo dva dana da pripremimo utakmicu. Mislim da i druga momčad ima problema.

Hoće li Livaja igrati?

- Trenira i sve je bolje. Pomoći će nam. Vidjet ćemo kad će se vratiti.

Je li vrijeme za pobjedu na Rujevici?

- Poštujem Rijeku i Victora Sancheza. Igraju dobar stil nogometa, sviđa mi se njegova ideja. Igrat će svoju igru i zato će nam sigurno biti teško. Ja sam Urugvajac, ali dijelim neke stvari sa Sanchezom, obojica smo se kalili u Madridu.

Imamo drugačije principe. Obje momčadi su ofenzivne, žele dominirati i kontrolirati igru. Nadam se da ćemo pobijediti, ne znam koliko će nam golova pobijediti. Treba nam bar jedan gol više od njih.

Hoće li atmosfera na Rujevici utjecati na mlade igrače?

- Ne mislim da će mladi igrači imati reakciju na to. Igraju na Poljudu stalno. Na treningu su odlični pa mislim da će tako biti i na utakmici. Ne brine me to.

Kakva će biti taktika za Rujevicu?

- Igrao sam tamo s Istrom i pobijedio. Želimo igrati, nećemo im predati loptu i braniti se. Ne želim takav Hajduk.

Može li se sad povećati prednost nad Dinamom?

- U prvenstvu je bitno da se ne ubijete kad ide loše. Dinamo je imao loše rezultate, ali pripremili su se dobro za Kup i pobijedili. Ali i mi ćemo imati loše periode. Nastojat ćemo ne imati, ali doći će i tad ne smijemo pasti. Nije me briga što se događa s Dinamom. Ako je Dinamo lošiji, to nas ne čini boljima. Moramo biti stabilni i poboljšati se. Ako želimo titulu, drugo mjesto ili Europu, moramo se natjecati sami sa sobom. Moramo biti sjajni.