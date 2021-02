Napustila Hrvatsku i uzela američko državljanstvo: Nije bilo lako, ali Amerikanci sve plaćaju

Marin Čilić bio je finalist Australian Opena 2018., u posljednje tri godine dogurao bi najmanje do osmine finala, ali se ove godine od prvog Grand Slam turnira, prvi put u karijeri, oprostio već na startu. Kako je u međuvremenu pao na ATP listi (43. mjesto), izgubio je status nositelja, a onda mu se dogodilo da već u prvom kolu naleti na 18. nositelja, Bugarina Grigora Dimitrova, i da u susretu bivših trećih tenisača svijeta izgubi s 4:6, 2:6, 6:7 (5). Marin je u trećoj dionici, pri vodstvu 5:3, servirao za set, imao je čak i set-loptu, ali je nije iskoristio, pa mu je tako propala i ta najveća prilika za preokret. I doživio je i četvrti poraz u nizu...

Navijačica KK Zadra

No, zato su bile uspješne Hrvatice koje nastupaju pod tuđim zastavama. Zagrepčanka s australskom putovnicom Ajla Tomljanović (27) lagano je u dva seta (6:2, 6:1) svladala Japanku Misaki Doi (84. na WTA listi), a senzaciju dana priredila je Zadranka s američkom putovnicom Bernarda Pera (26) svladavši u prvom kolu pobjednicu Australian Opena iz 2016. godine Njemicu Angelique Kerber.

Kerber je, ne zaboravimo, iste godine osvojila i US Open, pa je bila i prva tenisačica svijeta, a 2018. osvojila je Wimbledon. U 34. godini, Njemica nije u najboljoj formi, ali je svejedno nositeljica na turniru (23.), a fascinira i način na koji je Zadranka pomela bivšu šampionku. Prvi set osvojila je za samo 19 minuta, ne dopustivši suparnici ni gem, u drugom je lomila malo veći otpor, ali je nakon sat i 12 minuta svejedno došla do uvjerljive pobjede – 6:0, 6:4.

– Pera je igrala jako dobro. Na prilikama za break servirala je odlično. To je tenis – pohvalila je Njemica Bernardu.

– Znala sam da imam tešku suparnicu. Vjerojatno nije igrala najbolje što može, ali drago mi je da idem dalje – uzvratila je Pera, koju u drugom kolu očekuje Kazahstanka Zarina Dijas, 81. na WTA listi.

U ovakvim se situacijama uvijek nametne pitanje: a zašto je ona morala otići iz Hrvatske i prigrliti tuđu zastavu? Iako je svaki slučaj poseban, odgovor se uglavnom nalazi u (materijalnim) uvjetima za rad i razvoj.

Bernarda je prije osam godina bila seniorska prvakinja Hrvatske, ali je, nezadovoljna uvjetima (u Zadru nije bilo teniske dvorane), napustila domovinu i od 2017. počela nastupati za SAD. S obitelji, roditeljima i dvije sestre, živi u New Jerseyu, ali je često u Zadru, a velika je navijačica košarkaša Zadra koji je i sami podržavaju na društvenim mrežama (u vezi je s košarkašem Kristijanom Krajinom).

– U Ameriku sam otišla zbog boljih uvjeta. U Zadru nisam mogla trenirati zimi jer nije bilo dvorane, a na otvorenom nisam mogla jer je bilo hladno ili bi padala kiša. Tata Valter je dugo, od 1978. godine, živio u Americi, u New Jerseyu, ima američko državljanstvo, a početkom devedesetih vratio se u Hrvatsku gdje je upoznao mamu Lidiju. U Zadru sam rođena (3. prosinca 1994., nap. a.), a svi zajedno otišli smo u Ameriku zbog moje karijere. Jedno vrijeme živjela sam stalno na relaciji Zadar – New Jersey – kaže Bernarda, trenutačno 66. tenisačica svijeta. No, ova će je pobjeda pogurati za pet mjesta bliže vrhu, što znači da će biti vrlo blizu svojem dosad najboljem plasmanu – 59. mjestu na WTA listi.

Još čeka svoj prvi naslov

Možemo mi sad biti kritični prema Hrvatskom teniskom savezu (sigurno je da bi mogao i morao bolje), ali i da vodeći ljudi teniskog sporta naprave najviše što mogu, naš se savez ne može mjeriti s američkim, niti se Hrvatska može mjeriti sa SAD-om.

– Nije mi bilo lako otići iz Hrvatske, ali u SAD-u dobila sam mogućnost da idem na turnire uz podršku američkog saveza, koji je pokrivao i sve troškove trenera. A državljanstvo sam lako dobila jer je otac živio i radio u New Jerseyu – objasnila je Pera kojoj Australian Open očito leži jer je ondje postigla i svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima – 2018. došla je do trećeg kola.

Bernarda je u svakom slučaju veliki potencijal što je od početka tvrdio i njezin sadašnji trener Zagrepčanin Kristijan Schneider, koji je trenerske uspjehe žeo i s Anom Konjuh, dugi niz godina, te s Bornom Ćorićem, nešto kraće. Zadranka još čeka svoj prvi WTA naslov, a zasad se može pohvaliti s četiri polufinala: u Guangzhouu, Pragu, Lausanni i Jurmali.