Emotivni Hrgović nakon pobjede posebnu poruku uputio je supruzi: Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo

Filip Hrgović pobijedio je Kineza Zhilei Zhanga i pobjedu je posvetio svom ocu Peri koji je nedavno preminuo, a emotivne riječi uputio je i supruzi Marineli.

- Ratnik sam, napravio sam ovo za svog oca. Pero Hrgović, on je poseban čovjek. I za moju Marinelu koja je bila sa mnom u kampu, dala mi je svu energiju. Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo. Dečki, budite oprezni s njom - rekao je nakon pobjede Filip kojeg supruga prati na svim mečevima i uvijek mu je velika podrška.

Filip i Marinela zapravo se znaju od malih nogu. Marinelin brat jedno vrijeme je trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović pa su se, ne znajući što ih čeka, često znali naći u istom društvu, a prije tri godine ljubav su okrunili brakom. Naizgled opasan Filip i lijepa Marinela karakterno su slični. Ne vole izlaziti u gužvu i na neka popularna mjesta, mirnijeg su karaktera, a buran noćni život i izlasci nikad ih nisu privlačili. Iako se sportom ne bavi profesionalno, Marinela već dugo trenira odbojku i voli sportski način života.

Filip uvijek hvali svoju suprugu i ističe koliko mu je važna njezina podrška.

- Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip jednom prilikom i dodao kako je svjestan i kakvu žrtvu Marinela podnosi zbog sporta kojim se on bavi.

- Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - rekao je Filip u jednom intervju.