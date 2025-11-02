Nikad ne biste rekli, no Real je na ovo čekao više od dugih dvanaest godina!

Nogometaši Real Madrida u subotu su svladali Valenciju (4:0), bila je to njihova 10. uzastopna pobjeda u La Ligi na Santiago Bernabéuu. Najduži je to Realov niz pobjeda u domaćoj ligi od 2013. godine!

Momčad Xabija Alonsa bila je uvjerljiva. Pobjeda je omogućila navijačima Real Madrida, koji su se nagurali na Bernabéu, da zadovoljni napuste stadion, kao što je to bio slučaj u svakoj domaćoj ligaškoj utakmici od početka travnja.

Morate se vratiti više od 12 godina unatrag kako biste pronašli bolju formu Real Madrida kod kuće u La Ligi. Los Blancosi su imali niz od 14 pobjeda kod kuće u La Ligi koji je završio u rujnu 2013. Niz je trajao dvije sezone, započeo je s Joséom Mourinhom kao menadžerom, a završio ga je Carlo Ancelotti.

Niz pobjeda započeo je pobjedom od 1:0 nad Athleticom 20. travnja, prvom od četiri pobjede kojima je Ancelotti započeo pozitivan učinak. Otkad je preuzeo mjesto menadžera, Alonso je započeo svoj mandat s savršenim domaćim rezultatom u La Ligi, pobijedivši šest utakmica zaredom.

Ironično, Valencia je nanijela Real Madridu posljednji domaći poraz u La Ligi kada su 25. travnja s Ancelottijem na klupi, svladali Los Blancose 2:1. Jedanaest dana kasnije, Arsenal je pobijedio Real Madrid u Ligi prvaka, što je bio posljednji put da su 15-struki europski prvaci izgubili utakmicu kod kuće.

Bio je to gotovo savršen početak debitantske sezone Xabija Alonsa u Real Madridu, koji je ove sezone pobijedio u 13 od 14 utakmica u svim natjecanjima.

Nakon plasmana u polufinale Svjetskog klupskog prvenstva 2025., Real Madrid je izgledao kao jedna od najboljih momčadi u Europi ove rane sezone.

Alonsova momčad je na vrhu ljestvice La Lige i jedna je od pet momčadi sa savršenim rezultatom nakon tri utakmice u fazi Lige prvaka.

Jedina mrlja na dosadašnjoj sezoni Real Madrida je poraz od 2:5 u gostima protiv gradskog rivala Atlético Madrida u prvom madridskom derbiju sezone. Međutim, Los Blancosi su se oporavili, pobijedivši u sljedećih šest utakmica ukupnom razlikom pogodaka 16-2.

Nakon što su se mučili u sezoni 2024./25. i izgubili titule La Lige i Lige prvaka, Alonso je ponovno doveo Real Madrid u punom pogonu, izgledaju kao momčad predodređena da se natječe za svaki trofej ove sezone.

Sljedeća utakmica za Real Madrid je na Anfieldu s Liverpoolom u Ligi prvaka u utorak. Alonso je proveo pet godina s Redsima tijekom svojih igračkih dana i sigurno će jedva čekati nastaviti briljantnu formu svoje momčadi uvjerljivom pobjedom protiv aktualnih prvaka Premier lige.

