Real će povući radikalni potez? Svijet bruji o senzacionalnom poslu, u igri su stotine milijuna

Budućnost Viníciusa Juniora u Real Madridu doživjela je neočekivan preokret. Prema izvještajima brojnih europskih medija, uprava kluba spremna je razmotriti prodaju svoje brazilske zvijezde, ali samo ako na njihovu adresu stigne ponuda od nevjerojatnih 250 milijuna eura. Ta bi cifra s lakoćom srušila dosadašnji rekord od 222 milijuna eura, koji je PSG platio za Neymara, a čini se da su u ovom trenutku jedino klubovi iz Saudijske Arabije sposobni isplatiti takav iznos. Iako je Vinícius donedavno smatran ključnim dijelom projekta, dolaskom Kyliana Mbappéa i promjenom taktike pod vodstvom Xabija Alonsa, njegov utjecaj je ponešto smanjen, a klub ga, prema pisanju Sky Sportsa, "više ne smatra nedodirljivim".

Glavni razlog zaokreta leži u nizu kontroverzi i narušenom odnosu s trenerom Xabijem Alonsom. Kap koja je prelila čašu navodno je bila Viníciusova burna reakcija na zamjenu tijekom pobjede od 2:1 protiv Barcelone krajem listopada. Klub je inzistirao na disciplini te zatražio javnu i privatnu ispriku. Situaciju je dodatno pogoršao članak u The Athleticu, objavljen istog dana, u kojem je anonimni izvor blizak igraču kritizirao Alonsa, izjavivši kako "misli da je Pep Guardiola, a zasad je samo Xabi". Prijelomna točka dogodila se u pobjedi protiv Valencije (4:0), kada je 25-godišnji Brazilac ignorirao upute i uzeo izvesti jedanaesterac namijenjen Mbappéu, koji je potom promašio.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čini se da je strpljenje izgubio i predsjednik Florentino Pérez, koji je godinama stajao uz Viníciusa i štitio ga od kritika. Nakon opetovanih ispada i nediscipline, Pérez je navodno odlučio pokazati da "nijedan igrač nije veći od kluba". Odnos između nekoć bliskog predsjednika i igrača dramatično se ohladio, a interna odluka o prodaji navodno je već donesena. Ipak, klub planira strateški potez: namjeravaju mu privremeno produljiti ugovor koji istječe 2027. kako bi mu održali visoku tržišnu vrijednost i osigurali prodaju za minimalno 150 milijuna eura, vjerojatno u ljeto 2026. godine.

Dok se čeka rasplet, već se naveliko špekulira o mogućim odredištima i zamjenama. Saudijska Pro Liga ne skriva ambicije, a Al-Ahli je navodno već u kontaktu s Brazilčevim predstavnicima. S druge strane, izvori poput Diario Sporta tvrde da bi Vinícius preferirao odlazak u PSG ako Alonso ostane trener. U Madridu, pak, već imaju spremnu zamjenu iz snova. Riječ je o norveškom golgeteru Erlingu Haalandu, čija bi odštetna klauzula u ugovoru s Manchester Cityjem mogla olakšati transfer. Haalandova dugogodišnja želja da zaigra za Real Madrid nije tajna, a odlazak Viníciusa širom bi otvorio vrata za njegov dolazak i stvaranje novog "Galáctico" napada.