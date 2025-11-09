Naši Portali
PRIMERA

Barcelona uvjerljiva protiv Celte: Hattrick Lewandowskog

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
MIGUEL VIDAL/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 23:31

Real Madrid je na prvom mjestu s 31 bodom, dok Barcelona zaostaje tri boda

Nogometaši Barcelone večeras su u gostima pobijedili Celtu Vigo 4-2 u utakmici 12. kola španjolske Primere i došli na tri boda od vodećeg Reala.

Robert Lewandowski doveo je katalonsku momčad u vodstvo iz jedanaesterca u 10. minuti. Minutu kasnije, Sergio Carreira izjednačio je za domaće, prije nego što je Lewandowski vratio vodstvo Barcelone u 37. minuti. Celta je uspjela još jednom izjednačiti, ovaj put golom Borje Iglesiasa u 43. minuti. Barcelona je povela u treće vodstvo na utakmici u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, golom Laminea Yamala. Lewandowski je potvrdio pobjedu Barcelone svojim trećim golom na utakmici u 74. minuti. U posljednjim minutama utakmice gosti su ostali s igračem manje, jer je Frenkie de Jong dobio drugi žuti karton u četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Barcelona, ​​​​na drugom mjestu Primere, smanjila je zaostatak za vodećim Real Madridom. Real Madrid je na prvom mjestu s 31 bodom, dok Barcelona zaostaje tri boda. Celta je prekinula niz od pet pobjeda u svim natjecanjima i zauzima 13. mjesto na tablici La Lige s 13 bodova.

Mallorca je pobijedila Getafe 1-0 golom Vedata Muriqija (14), dok je utakmica na Mestalli između Valencije i Betisa završila neriješeno 1-1. Cucho Hernandez doveo je goste u vodstvo (74), dok je Luis Rioja zabio izjednačujući gol (82).

Ključne riječi
Robert Lewandowski Celta Vigo LaLiga Barcelona

