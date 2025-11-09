Kustić čestitao mladim vatrenima: 'Usvojili su vrijednosti koje krase i A reprezentaciju'

Hrvatska reprezentacija do 17 godina došla je i do druge pobjede na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Katru. Izabranici Marijana Budimira slavili su s 3:1 protiv Kostarike pogotcima Krešimira Radoša u 35. minuti, Raula Kumara u 58. i Tina Kusanovića u 89. Jedini pogodak za Kostariku zabio je Raul Cordero u 58. minuti.

Mladim Vatrenima ovo je bio prvi pogodak koji su primili na ovom prvenstvu budući da su u prve dvije utakmice remizirali sa Senegalom (0:0) i pobijedili Ujedinjene Arapske Emirate (3:0).

Čestike momčadi uputio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić:

- Čestitam našim reprezentativcima i izborniku Marijanu Budimiru na odličnom uspjehu plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u Kataru. Poslije pobjede nad Ujedinjenim Arapskim Emiratima u svlačionici sam poručio dečkima da vjerujem u njih i njihov uspjeh jer smo se moji suradnici i ja na licu mjesta mogli uvjeriti u njihove igračke kvalitete, ali pogotovo u njihov odnos prema igri i reprezentativnom dresu.

Drago mi je da su usvojili vrijednosti koje krase i našu A reprezentaciju i da njeguju obiteljsko ozračje koje je ishodište svih uspjeha hrvatskog nogometa proteklih godina. Silno vjerujem u njih i siguran sam da će nas u nastavku natjecanja učiniti ponosnim kao i ovim plasmanom u šesnaestinu finala svjetske smotre - rekao je.