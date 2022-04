Barcelona ovog ljeta dovodi vatrenog?! Pratila ga je tijekom prvenstvene utakmice

Borna Sosa na putu je prema Barceloni, bombastična je informacija kojom barata njemački Sky Sport! naime, predstavnici katalonskog diva došli su na prvenstvenu utakmicu Stuttgarta u Borussije Dortmund (0:2) kako bi uživo gledali što sve lijevi bočni vatrenih ima za ponuditi.

Očito im se svidjelo viđeno jer ga se uvelike spominje u kontekstu nasljednika Jordija Albe, aktualnog lijevog bočnog Barcelone, legende kluba čiji su najbolji dani ipak iza njega.

Ali, da bi Stuttgart pustio Sosu, Barca mora "iskeširati" minimalno 25 milijuna eura, koliko stoji u klauzulu trenutno važećeg ugovora. Stoga, ništa još nije gotovo.

