Borna Sosa: Nadam se da ćemo kum Brekalo i ja zajedno igrati za Hrvatsku

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dva su ogleda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. U petak igramo protiv Cipra te u ponedjeljak protiv Slovačke.

Utakmice su danas na virtualnoj konferenciji za medije najavili Hajdukov Marko Livaja i Borna Sosa iz Stuttgarta.

Prvi je riječ dobio Livaja:

- Sve je super nakon tri pobjede, jako blizu smo Svjetskog prvenstva. Neće biti lako, ali vratio nam se Modrić i bit će puno lakše. Favoriti smo, ali to trebamo potvrditi na terenu. Pratio sam Cipar još dok sam igrao u Grčkoj. Igraju zatvoreno, ali ako budemo pravi pobjeda ne bi trebala doći u pitanje - rekao je Livaja i dodao:

- Moje je da igram, a ostalo je na izborniku. Bio sam već u reprezentaciji, ali u jednom lošijem periodu.

Napadač Dinama Bruno Petković koji nije pozvan nedavno ga je nahvalio.

- Znam ga dosta godina, igrao je s mojim bratom u Cataniji. Kvalitetan je igrač, nije bio u dobroj formi, ali siguran sam da će pokazati da zaslužuje biti u reprezentaciji.

Najbolji je igrač Hajduka i vuče tu momčad.

- Ne mislim da vučem Hajduk. I tamo ima dobrih igrača. Druga je stvar što ove godine ne igramo jako dobro, ali sada govorimo o reprezentaciji pa nećemo o tome.

Suradnja s Kramarićem?

- Nije teško igrati s njim, na Poljudu je to dobro izgledalo. No, protiv Cipra će biti drugačije. Vidjet ćemo tko će tamo igrati.

Što kaže na cijelu situaciju sa sucem Ivanom Bebekom?

- Ne ulazim u te stvari, nisam niti slušao što je govorio. Nakon utakmice sam mu dao ruku. Imali smo konflikt, ja sam mislio da je penal, on je rekao da nije. Mislim da smo nakon toga trebali sve završiti, ići svojim kućama i to je to - rekao je Livaja pa naglasio da mu je ovo najljepše razdoblje u životu jer igra u Hajduku i reprezentaciji.

Zatim je pred mikrofon sjeo Borna Sosa kojem je ovo drugo okupljanje u reprezentaciji.

- Nadam se da ćemo Josip Brekalo i ja dobiti neke minute zajedno. Igrali smo dugo, najbolji smo prijatelji i kumovi. Bilo bi ostvarenje sna da zaigramo u prvom sastavu u reprezentaciji. Trebamo biti strpljivi i to će sigurno doći ako nastavimo igrati dobro - rekao je Sosa i dodao:

- Bitno je da sada pobijedimo obje utakmice i približimo se Svjetskom prvenstvu. Ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.

- Posložilo nam se u posljednje tri utakmice, dali smo sve od sebe, i vratar je napravio svoje... Zalaganje nakon izgubljene lopte je bilo maksimalno, a onda ti se poklope neke stvari, da vratar obrani... Mislim da je najvažniji pravi pristup jer ti se onda vrati negdje.

Obrana Hrvatske bit će puna igrača iz Bundeslige.

- Dugo se nije poklopilo da je puno igrača iz Bundeslige u obrani Hrvatske. Stanišiću će biti teže jer igra u Bayernu, a Gvardiol je sjajan igrač koji se ustabilio na poziciji lijevoj braniča. Mislim da će nam biti na raspolaganju puno godina. Veselim se igrati s njim - izajvio je Sosa te naglasio:

- U Bundesligi su promijenili način razmišljanja jer više kupuju mlade igrače iz inozemstva. I tu je najveća razlika, a mi smo uvijek imali dobre mlade igrače. Sada se mijenja mentalitet Nijemaca i to je pozitivna stvar za nas sve koji mladi igramo tamo.

Još nema nastup na velikom natjecanju s reprezentacijom.

- Od malih nogu zamišljaš da igraš na Svjetskom prvenstvu i to bi bilo ostvarenje snova. I zbog toga imam još veću motivaciju i inspiraciju.

Osvrnuo se i na Cipar.

- Najvažnije je protiv Cipra uzeti tri boda i s vjetrom u leđima ići na Slovačku. No, znamo da neće biti lako. Cipru je jedina zadaća ne primiti gol, a naše je da pokušamo razbiti njihov blok.

