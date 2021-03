Barbara Matić osvojila srebrnu Grand Slam medalju u Taškentu

Najbolja hrvatska judašica, Barbara Matić (do 70 kg), nakon Grand Slama u Budimpešti, gdje je na putu do zlata pobijedila svjetsku prvakinju, svjetsku viceprvakinju i svjetsku broncu, napravila je još jedan veliki rezultat.

Na Grand Slamu u Taškentu osvojila je srebrnu medalju nakon odličnog dana na tatamiju. Jedini poraz upisala je u finalu, gdje ju je svladala Japanka Arai, bivša svjetska prvakinja iz 2017. i 2018. godine, u borbi u kojoj je naša judašica bila aktivnija i pokazala više.

- Još jedan odličan dan i veliko srebro! Barbara je jako dobro radila, pokazala kvalitetan judo i na dobrom je putu za Tokio – rekao je trener reprezentacije Tomislav Marijanović.

Splićanka je na putu do druge stepenice postolja svladala ipponom Talijanku Bellandi, da bi protiv Novozelanđanke Coughlan trebala ippon u «golden scoreu», nakon što su u prve četiri minute obje judašice upisale po jedan wazari.

Wazari protiv iskusne Marokanke Niang odveo je Matić u polufinale, a tamo je krasnim wazarijem slavila protiv Santane. Tu je Barbara mogla i prije osigurati plasman u finale, ali joj je Brazilka uspjela «pobjeći» iz zahvata, što će Barbarin tim na sljedećim treninzima zasigurno htjeti ispraviti i unaprijediti za sljedeća velika natjecanja.

U finalu je Arai pokazala zašto je svjetska klasa jer je i u borbi, u kojoj je hrvatska judašica bila aktivnija, kontrolirala gard i natjerala Japanku na kaznu, iskoristila jedinu priliku te wazarijem osigurala zlato, dok je Barbara osvojila srebro i velikih 700 bodova u utrci za Tokio.

U subotu je nastupio i Dominik Družeta (do 81 kg) te u potpunosti dominirao protiv Gruzijca Rekviašvilija, koji nastupa za Srbiju. Vodio je na wazari, a zatim je u prevelikoj želji da potvrdi nadmoć nesmotreno napravio polugu na koljenu te je diskvalificiran (hansoku-make). Kvalitetna borba sigurno će Družeti biti potvrda da je na dobrom putu te dobra škola za iduće nastupe.

U nedjelju nastupaju Karla Prodan (do 78 kg), Ivana Maranić (preko 78 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg). Nakon bronce iz Tel Aviva, Prodan za novo postolje najprije u prvom nastupu treba pobijediti bolju iz ogleda domaće predstavnice Khusanove i Njemice Ziech. Ivana Maranić (preko 78 kg) se bori protiv Britanke Adlington, dok se oporavljeni Zlatko Kumrić (do 100 kg) bori protiv boljeg iz dvoboja Kazahstanca Kaliyeva i Gruzijca Chikovanija.

Prijenose kvalifikacije pratite na live.ijf.org, a finalni blokovi su na Sportskoj televiziji od 13 sati.