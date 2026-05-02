PREMIER LIGA

Arsenal uvjerljivo svladao Fulham i pobjegao Cityju na šest bodova prednosti

Premier League - Arsenal v Fulham
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.05.2026.
u 21:10

Arsenal je sve dvojbe u ovom dvoboju riješio u prvom dijelu kada je postigao tri pogotka

Nogometaši Arsenala ostvarili su vrlo važnu domaću pobjedu ove subote, na Emirates stadionu su u ogledu 35. kola Premier lige pobijedili Fulham s 3-0.

Vodeći Arsenal sada ima šest bodova više od drugog Manchester Cityja, ali i dvije utakmice više. Što je također važno za Arsenal ostvario je ove subote uvjerljivu pobjedu jer nije nemoguće da će u borbi za prvaka odlučivati i razlika pogodaka.

Arsenal je sve dvojbe u ovom dvoboju riješio u prvom dijelu kada je postigao tri pogotka. Prvo je Saka sve pripremio Gyoekeresu u devetoj minuti za prvi pogodak, dok je u završnici prvog dijela domaćin zabio još dva gola. Prvo je strijelac bio Saka u 40., a potom još jednom Gyoekeres u nadoknadi za 3-0.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

U prvom poluvremenu je Arsenal zabio još jedan pogodak. Strijelac je bio Calafiori, ali je gol poništen zbog zaleđa. U nastavku susreta je Arsenal mogao dodatno povećati prednosti, ali je ostalo 3-0.

Nogometaši West Hama su poraženi kod Brentforda s 0-3 čime se otvorila šansa za Tottenham da pobjedom u nedjelju pobjegne iz zone ispadanja. Već je poznato da će iduće sezone Wolverhampton i Burnley igrati u nižem razredu, a još ostaje upitno hoće li im se pridružiti West Ham ili Tottenham. Poraz West Hama je uvjetovao da Tottenham i dalje ima dva boda manje, ali i ispred sebe nedjeljno gostovanje kod Aston Ville.

Igrač West Hama Mavropanos je bio tragičar na startu subotnje utakmice te je u 15. minuti postigao autogol. Samo nekoliko minuta kasnije isti je igrač pogodio za 1-1, ali je gol poništen zbog zaleđa. Slom West Hama je uslijedio u nastavku dvoboja kada su Thiago iz jedanaesterca u 54. i Damsgaard u 82. minuti pogađali za konačnih 3-0 Brentforda.

Tri domaća boda uhvatio je Newcastle pobjedom 3-1 protiv Brightona. Strijelci su za Newcastle bili Osula u 12., Burn u 24. i Barnes u 95. minuti.

Premda je Wolverhampton više od sat vremena imao igrača više protiv Sunderlanda odigrao je na svom terenu tek 1-1. Gosti su poveli golom Mukielea u 17. minuti, dok je konačnih 1-1 postavio Bueno golom u 54. minuti.

U nedjelju će igrati Bournemouth - Crystal Palace, Manchester United - Liverpool i Aston Villa - Tottenham, dok su parovi u ponedjeljak Chelsea - Nottingham Forest i Everton - Manchester City.

