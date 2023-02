Arijan Ademi odlazi iz Dinama do 7. travnja? Imao je ponude iz Turske i Bundeslige

Dinamo bi uskoro mogao ostati bez jednog od svojih stožernih igrača. Naime, kapetan Arijan Ademi blizu je odlaska u Kinu. Nije službeno potvrđeno o kojem je klubu riječ, no navodno bi to trebao biti Beijing Guoan, klub koji je svojevremeno vodio Slaven Bilić. Koliko znamo, i prije mjesec dana bilo je nekih pregovora između Ademija i spomenutog kluba, ali tada nije bilo dogovora. Čak je postojala priča da taj klub ima financijskih poteškoća, no sada se čini da ipak nije tako. Da im je blagajna "suha", sigurno s propuhom u njoj ne bi privukli kapetana Dinama koji i u Maksimiru ima prilično dobru plaću i otišao bi samo u slučaju da može znatno više zaraditi.

U Kinu do 7. travnja?

Arijan Ademi odigrao je odličnu utakmicu protiv Hajduka, već u osmoj minuti postigao je pogodak za vodstvo 1:0, a samo dvije minute kasnije asistirao je Martinu Baturini za 2:0. Plavi su na kraju slavili s 4:0, mogli su po igri i uvjerljivije, te su tom pobjedom napravili ogroman korak prema novom osvajanju naslova prvaka. Možda je baš ta pobjeda otvorila vrata Ademiju za odlazak.

Ademi je u zimskom prijelaznom roku imao ponude iz Turske, ali i bundesligaša Stuttgarta, no ostao je u Maksimiru jer plavi još nisu bili sigurni da će osvojiti naslov, očekivali su neizvjesniju borbu u završnici prvenstva. No sad imaju 11 bodova više i jednu utakmicu manje od Hajduka i mirno će ploviti prema kraju sezone, pogotovu ako u srijedu u Kupu preskoče Lokomotivu. Bude li Ademi doista želio otići u Kinu, Dinamo će ga vjerojatno pustiti. Nagađa se da su se klubovi i dogovorili i po tom dogovoru plavi neće dobiti nekakve velike, milijunske iznose, ali spremni su zbog svih zasluga izaći u susret svom kapetanu. Trener i sportski direktor Dinama Ante Čačić nije se izjasnio o mogućem transferu.

Transfer se, ako ga bude, neće dogoditi odmah, prijelazni rok u Kini traje do 7. travnja i Ademi ima vremena pa se procjenjuje da bi u Dinamu mogao ostati do reprezentativne stanke. Dakle, Kup s Lokomotivom, pa derbi u Maksimiru s Osijekom, potom gostovanje u Ademijevu Šibeniku, zaostala utakmica s Istrom i onda s Rijekom, to su utakmice koje bi plavi još mogli odigrati s Ademijem.

Zadnja prilika za odlazak

Iako se u ovom trenutku čini da je transfer pred realizacijom, valja biti oprezan dok nije sve potpisano jer nerijetko se sve izjalovi. Uostalom, Ademi je već sve bio dogovorio s klubom koji je vodio Krunoslav Jurčić u Emiratima pa onda u zadnji čas odustao. Nije lako ni Ademiju donijeti konačnu odluku, ima obitelj, djecu, jesenas je dobio drugo dijete, u Dinamu ima sjajan status, u gradu isto tako, a navijači ga obožavaju. S druge strane, ima 31 godinu, cijelu karijeru igra u Šibeniku i Dinamu i ovo mu je možda i zadnja prilika da isproba igranje u inozemstvu, a i da zaradi "malo" više nego što sad zarađuje u Dinamu.