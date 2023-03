Arijan Ademi na oproštaju: Mislio sam da ću karijeru završiti u Dinamu

Jučer je završilo jedno posebno razdoblje novije Dinamove povijesti. Arijan Ademi odigrao je svoju posljednju utakmicu u plavom dresu. U 13 godina provedenih u klubu postao je najtrofejniji igrač Dinama u povijesti. Osvojio je 21 trofej, ima 11 naslova prvaka Hrvatske, šest osvojenih kupova te četiri superkupa. Iza sebe je na listi najtrofejnijih ostavio Mihaela Mikića i Tomislava Butinu, koji su osvojili svaki po 16 trofeja.

Velika ostavština

Nastupio je u 373 utakmice, zabio je 42 gola i upisao 31 asistenciju. Drugi je po broju nastupa za Dinamo, ispred njega je samo Dražen Ladić. U pet sezona s Dinamom je igrao u Ligi prvaka. No, ostavština ovog sjajnog dečka i rođenog kapetana puno je veća. Baš kako je jedan klinac nakon utakmice sa zapadne tribine povikao: 'Ostani još koju godinu...' Da, najuspješniji Dinamov nogometaš u povijesti ostat će uzor nekim drugim klincima koji će trčati po maksimirskim travnjacima. I oprostio se baš kako je i stekao svoj status Dinamove ikone, diskretno. Nije pripremao svoj oproštajni govor, samo je na travnjaku kazao:

>> Odlazak Ademija

- Ne znam odakle bih počeo i gdje bih završio. Ovo je bilo 13 najboljih godina mog života. Ja sam još uvijek uz vas - poručio je Arijan s travnjaka, netom nakon završetka utakmice u kojoj je Dinamo svladao Rijeku 1:0.

A gotovo pola sata nakon susreta emotivne su poruke slali Bad Blue Boysi svom kapetanu. Emocija je obostrana, bilo je to tako opipljivo. Nešto kasnije pojavio se pred novinarima.

- Nisam mislio da će doći ovaj dan, mislio sam da ću završiti karijeru u Dinamu. Nisam još svjestan svega. Imao sam tremu u ovoj utakmici. Ovo je bila najvažnija pobjeda za našu momčad. Hvala Ristovskom što je to riješio. S Dinamom nisam još osvojio europski naslov i to mi je želja koju još nisam ostvario - počeo je Ademi.

Koji će trenutak posebno pamtiti iz svoje karijere u Dinamu?

- Imao sam puno sretnih trenutaka u Dinamu, ali ovaj dan mi je poseban. Tko će biti novi Ademi? Nas je bilo 5-6 lidera u svlačionici i tako to funkcionira. Danas mi je bitna bila pobjeda. Pokušao sam se na to samo koncentrirati, tako da nije bilo previše emocija.

Cijelo vrijeme pričao je kao s knedlom u grlu, jasno je da mu oproštaj nije tako lagan.

- Bio sam skroz koncentriran i kao da nisam svjestan što mi se događa. Dinamo je preozbiljan klub da bi imao problema zbog mog odlaska. Odlazili su mnogi veliki igrači iz Dinama pa klub nije oslabljen. Teško da ću se vratiti kao igrač u Dinamo, možda kao trener nekad u budućnosti. Bilo je situacija gdje me klub nije pustio da odem, a bilo je situacija u kojima ja nisam htio ići. Kao klinac sam došao tu i ostvario mi se san kad sam obukao dres Dinama. Želim osvojiti neki europski trofej. Mislio sam da možemo osvojiti Europsku ligu. Da nije naišao onaj Villarreal, vjerujem da bismo osvojili - sa sjetom se u glasu prisjetio Arijan.

Nije na kraju pustio suzu, iako mu je glas nekoliko puta zadrhtao. Kazao je da će i dalje u Kini pratiti svoj Dinamo, da neće biti posebne fešte za oproštaj i da je spreman za kuhinju s kineskim štapićima. Na kraju se ipak nasmijao i odjurio s druženja s novinarima.

Dinamova pobjeda nad Rijekom ostvarena je nakon pogotka Stefana Ristovskog u 60. minuti.

Hvala, kapetane

Martin Baturina sjajno je ubacio iz kornera, lopta je pala na pet metara gdje nije bilo nikoga od nogometaša Rijeke. Dinamov branič elegantno je pospremio loptu u mrežu. Priznao je Ante Čačić da su pobjede koje označe izlazak iz krize posebno slatke.

- Nakon dva poraza bio je imperativ pobijediti u ovoj utakmici. Bila je to posljednja utakmica našeg kapetana i sretan sam što smo ga ispratili s tri boda. To je igrač koji je jako puno dao Dinamu. Mi u Dinamu smo se upregnuli do krajnjih granica, ali on je želio otići, želio je završiti karijeru na ovakav način. Veliko mu hvala za ono što je dao - kazao je Čačić.

Rijekin trener Sergej Jakirović bio je raspoložen, porazu unatoč.

- Utakmica bila dobra. Mi se nismo došli braniti, htjeli smo staviti Dinamo pod pritisak i pokušati zabiti gol. Koštala nas je dekoncentracija kod primljenog gola - kazao je Jakirović.

U jednom je trenutku u igru htio uvesti Jorgea Obregona, no to nije mogao napraviti jer je njegov napadač - zaboravio dres!?

- Ostao mu je u svlačionici, ali to nije moj problem. To govori i koliko je bio unutra. Na zagrijavanje se ide u dresu, a zatim se samo stave kostobrani i ulazi se u igru. Sigurno će biti kažnjen zbog toga - kazao je Jakirović.